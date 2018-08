Sportabzeichentour kommt mit viel Prominenz nach Göttingen

Morgen großes Sportfest im Jahnstadion

+ © Cem Kazma/DOSB/nh Startschuss für die Sportabzeichentour in Göttingen: Miriam Höller (Mitte) ist eine der Sportbotschafterinnen, die im Jahnstadion vor Ort ist. © Cem Kazma/DOSB/nh

Göttingen. Als eine von zehn Stationen ist Göttingen in diesem Jahr Gastgeber für die Sportabzeichentour des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Am Freitag, 24. August, erwartet der Stadtsportbund mehr als 1000 Schüler im Jahnstadion am Sandweg.