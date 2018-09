SSV Nörten siegt bei Tabellenführer SG Bergdörfer

Grone 4:0, Sülbeck/Immensen 2:3

+ © Hubert Jelinek/gsd Erste Niederlage der Saison: Der FC Sülbeck/Immensen um Philipp Papenberg (re.) kassierte bei der SG Lenglern und Carlos Mücke (li.) eine 2:3-Pleite. © Hubert Jelinek/gsd

Göttingen. Einen echten Paukenschlag gab es am Mittwochabend in der Fußball-Bezirksliga 4. Spitzenreiter SG Bergdörfer kassierte gegen Nörten-Hardenberg beim 2:3 ebenso die erste Niederlage in dieser Saison wie der FC Sülbeck/Immensen, der sich mit 2:3 in Lenglern geschlagen geben musste. Weser Gimte beim 0:4 in Grone chancenlos.