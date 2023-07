Stacheldraht und „blutiges“ Wasser: Göttinger Gänseliesel erneut Ziel von Aktivisten

Von: Melanie Zimmermann

Stacheldraht um den Hals des Gänseliesels. Erneut wurde Göttingens Wahrzeichen Ziel von Aktivisten. © Stadt Göttingen/nh

Mutmaßlich in der Nacht zu Freitag, 7. Juli, ist Göttingens Wahrzeichen, das Gänseliesel, samt Brunnen erneut Zielscheibe von Aktivisten geworden.

Göttingen - Es war kein schönes Bild, dass sich den allerersten Besuchern der Göttinger Innenstadt am frühen Freitagmorgen, 7. Juli, vor dem Alten Rathaus bot.

Göttingens Wahrzeichen, das Gänseliesel samt Brunnen, waren mit Stacheldraht umwickelt, das Brunnenwasser rot eingefärbt. Erneut haben mutmaßlich Aktivisten das Gänseliesel sowie den Brunnen beschädigt. Das teilte die Stadt Göttingen am Freitagmorgen mit.

Auf dem Boden um den Brunnen herum sind mehrfach die Worte „600 Tote im Mittelmeer“ aufgesprüht. Auch „Kein Blut an Europas Grenzen“ und weitere solcher Sätze sind zu lesen. Der Stacheldraht wurde von Mitarbeitern der Stadt umgehend entfernt.

Das Göttinger Gänseliesel samt Brunnen sind erneut zur Zielscheibe von Aktivisten geworden. Wieder wurde unter anderem das Brunnenwasser in eingefärbt. © Thomas Kopietz

Nach aktueller Schätzung liegt der Schaden bei etwa 2.000 Euro. Das gerade erst frisch eingelassene Brunnenwasser wird Anfang kommender Woche erneut abgepumpt und zur Analyse in ein Labor gegeben.

Aktivisten hüllen das Göttinger Gänseliesel in Stacheldraht: Stadt stellt Strafanzeige

Das Ergebnis der letzten Analyse, als Aktivisten der „Letzten Generation“ den Brunnen mit schwarzer Farbe (mutmaßlich Aktivkohle) einfärbten, liegt bisher noch nicht vor.

Laut Stadtsprecher Dominik Kimyon muss die Aktion der Aktivisten mutmaßlich in der Nacht zu Freitag erfolgt sein. Die Stadt wird Strafanzeige wegen Sachbeschädigung stellen. In dem sozialen Netzwerk Facebook äußerte sich noch am Freitagmorgen auch Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD).

Sie macht in ihrem Post deutlich, dass sie keinerlei Verständnis für die Sachbeschädigung von Göttingens Wahrzeichen durch die Aktivisten hat. „Sie erwarten Strafanzeige und Inrechnungstellung der Reinigungskosten“, so Broistedt.

Von der erneuten Aktion unbekannter Aktivisten am Gänseliesel ist am Freitagvormittag noch das erneut eingefärbte Wasser zu sehen. © Thomas Kopietz

Wer Hinweise zu den Verursachern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

Erst vor etwas mehr als zwei Wochen übergossen Aktivisten der „Letzten Generation“ das Gänseliesel samt Brunnen mit einer schwarzen Flüssigkeit und färbten das Wasser schwarz ein. Diese Aktion wurde in der breiten Öffentlichkeit von vielen Seiten scharf kritisiert. Auch hier stellte die Stadt Göttingen Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. (Melanie Zimmermann)