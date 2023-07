Positive Zwischenbilanz: Bauarbeiten in Göttinger City laufen nach Plan

Von: Bernd Schlegel

Bauarbeiten im nördlichen Bereich der Jüdenstraße: Dort wird das Netz für Fernwärmeversorgung erweitert, damit unter anderem das Quartier am Reitstall (früher Gothaer Haus) daran angeschlossen werden kann. © Bernd Schlegel

Seit drei Wochen läuft die Sommerbaustelle in der Göttinger Innenstadt. Die Stadt zieht eine positive Zwischenbilanz. Trotzdem regt die Baustelle viele auf.

Göttingen – Seit drei Wochen ist die Göttinger Innenstadt gefühlt eine einzige Baustelle. Das nervt viele Menschen und führt zu erheblichen Behinderungen.

Die Stadtverwaltung zieht nun eine positive Halbzeitbilanz der Sommerbaustelle. „Alles läuft nach Plan“, verkündete Stadtbaurat Frithjof Look nach einem Rundgang.

Tägliche Baustellenkonferenz in Göttingen

„Alle beteiligten Akteure sprechen sich in einer täglichen Baustellenkonferenz ab, etwaige Hürden kommen so frühzeitig auf den Tisch“, ergänzt Look. Trotzdem gibt es genervte Fußgänger und Radfahrer, wie eine Stichprobe zeigte.

In der Gotmarstraße wurde unterdessen die Verlegung von Rohren für die Erweiterung des Fernwärmenetzes beendet. Jetzt läuft die Anbindung an das Bestandsnetz. Anschließend erfolgen die Isolierrestarbeiten und die Gräben werden wieder verfüllt, berichtet die Verwaltung.

In der Gotmarstraße gehen die Arbeiten jetzt auf die Zielgerade. © Bernd Schlegel

Auch in der Jüdenstraße geht es laut Stadt voran: Die Rohrgräben für die beiden Fernwärmehausanschlüsse sind jetzt ausgehoben. Die Verlegung der notwendigen Rohrleitungen hat begonnen.

Neue Asphaltdecke im Stumpfebiel

In Kürze sind Arbeiten an einer neuen Asphaltdecke im Stumpfebiel, in der Lange-Geismar-Straße und in der Jüdenstraße zwischen Theaterstraße und Ritterplan geplant. Deshalb kommt es dort zu Behinderungen.

Zudem steht die Erneuerung von sieben weiteren Schachtabdeckungen an. Sie sind in der Kurzen-Geismar-Straße, an der Kreuzung Kurze-Geismar-Straße/Lange Geismar Straße und in der Nikolaistraße im Bereich zur Kreuzung Turmstraße an der Kreuzung zur Hospitalstraße zu finden.

Erneuert wurden bereits zwei Abdeckungen im Bereich Kurze-Geismar-Straße/ Hospitalstraße. Zusätzlich wird ein Loch in einem Schacht in der Gotmarstraße verschlossen.

Mit Transparenten macht die Göttinger Stadtverwaltung auf die Sommerbaustelle aufmerksam. © Bernd Schlegel

Wegen der Bauarbeiten an insgesamt 18 Stellen ist der Innenstadt-Busring noch bis voraussichtlich Mittwoch, 16. August, gesperrt. Zum Schulbeginn sollen dann wieder die Busse rollen. Bis dahin gibt es weiter den Busshuttle-Service zwischen dem Zentralen Omnibusbahnhof und dem Markt. Der Bus fährt montags bis freitags von 6.15 bis 20.30 Uhr im 15-Minuten-Takt, aber nicht am Wochenende.

Göttingen: Innenstädtische Parkhäuser sind weiterhin erreichbar

Weiter ist es laut Stadtverwaltung möglich, auch per Auto, über die für den Individualverkehr freigegebenen Straßen, in die Innenstadt zu kommen. Zudem sind die innerstädtischen Parkhäuser Carré, Hospitalstraße, Kurze-Geismar-Straße und Groner-Tor-Straße erreichbar. Damit können auch Personen mit Handicap bis in die City gelangen.

„Der Lieferverkehr ist grundsätzlich ebenso gewährleistet wie selbstverständlich die Zufahrt für Rettungskräfte und die Göttinger Entsorgungsbetriebe“, heißt es von der Stadtverwaltung.

Stadtverwaltung steht für Fragen zur Verfügung

Für Fragen zur Baustelle steht die Verwaltung montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr unter Tel. 0551/400-5950 zur Verfügung.

Weitere Informationen gibt es hier. (Bernd Schlegel)