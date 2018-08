Stadt Göttingen bringt Videokameras zur Verkehrszählung an

Göttingen. Die Stadtverwaltung zählt am Donnerstag, 16. August, rund um die Stadthalle das Verkehrsaufkommen - mit Hilfe von Videokameras.

Dafür sorgen überwiegend Video-Kameras, die möglichst an vorhandene Masten oder Laternen in einer Höhe von etwa drei bis vier Metern angebracht werden.

Hintergrund sind die weiteren Planungen für den Umbau im Umfeld der Stadthalle.

Die Auflösung der Aufzeichnungen ist so niedrig, dass keine Gesichter oder Kfz-Kennzeichen erkannt werden können, teilt die Stadt mit.

Folgende Standorte sind vorgesehen: Kreuzung Herzberger Landstraße/Düstere-Eichen-Weg, Hainholzweg/Friedländer Weg, Fußgängerüberweg am Gesundheitsamt, Aufgang zum Stadtwall am Albanikirchhof, Kreuzung Wendenstraße/Lange-Geismar-Straße; Kreuzung Friedrichstraße/Obere Karspüle, Kreuzung Friedrichstraße/Theaterplatz sowie am Theaterplatz.

