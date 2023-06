Stadt Göttingen kauft 22 Wohnungen in Problem-Immobilie

Von: Bernd Schlegel

Problem-Immobilie am Hagenweg in der Göttinger Weststadt: In diesem Komplex hat die Stadt in dieser Woche 22 Wohnungen gekauft, auch um in der Eigentümerversammlung mitbestimmen zu können. (Archivfoto) © Thomas Kopietz

Die Stadt will die Situation von Mietern in problematischen Immobilien in Göttingen verbessern. Dazu gibt es eine spezielle Koordinierungsstelle.

Göttingen – Die Situation der Bewohner in mehreren Immobilien in Göttingen ist problematisch.

In einem Komplex am Hagenweg hat die Stadt nun 22 Wohnungen gekauft, um die Situation zu ändern. Über die Grenzen Göttingens hinaus ist das Appartementhaus am Hagenweg 20 bekannt – auch durch Presseberichte und TV-Reportagen. Auch im Wahlkampf ist es stets ein Thema gewesen.

Start vor zwei Jahren

Das Haus ist einer der Schwerpunkte in der Arbeit der „Koordinierungsstelle prekäre Wohnimmobilien“, die vor zwei Jahren ins Leben gerufen wurde.

Hagenweg 20 hat 164 Ein- und Zwei-Zimmer-Appartements mit aktuell 149 Bewohnern. 22 dieser Wohnungen hat die Stadt nun in dieser Woche gekauft.

Petra Broistedt (SPD), Göttinger Oberbürgermeisterin © Lars Gargulla/nh

Ziel von Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD) ist eine Komplett-Sanierung des 1974 gebauten Objektes. Besser wäre aus ihrer Sicht aber ein Abriss des Komplexes und ein anschließender Neubau. Dafür würde die Zustimmung sämtlicher Eigentümer benötigt.

Wohneinheiten stehen zum Verkauf

Aktuell stehen etwa 120 Wohneinheiten in dem Gebäudekomplex zum Verkauf. Allerdings ist der in einem Online-Immobilienportal aufgerufene Preis von mehr als 2,5 Millionen Euro aus Sicht der Stadt deutlich überzogen.

Broistedt kündigt an, dass die Stadt nach dem Wohnungskauf nun ihre Möglichkeiten nutzen werde. „Wir sitzen künftig in der Eigentümerversammlung mit am Tisch. Wir werden unbequem sein“, kündigt Broistedt an. Sie macht allerdings auch deutlich, dass die Übernahme des Gebäudes zunächst politisch diskutiert werden müssen – mit allen Vor- und Nachteilen.

Sozialdezernentin: Viel für die Mieter ereicht

Aus Sicht von Sozialdezernentin Anja Krause habe die Stadt bereits viel für die Bewohner am Hagenweg erreicht. Dazu gehöre auch, dass man das Müllproblem in den Griff bekommen habe. So lag im Bereich des Gebäudekomplexes viel Sperrmüll herum. Inzwischen stehen auch größere Müllbehälter zur Verfügung. In Absprache mit den Göttinger Entsorgungsbetrieben wurden die Abholzeiten verbessert. Außerdem gab es Trainings zur Müllentsorgung.

Auch werde inzwischen regelmäßig das Ungeziefer (Kakerlaken) im Gebäude bekämpft. Ein Problem in dem Gebäudekomplex bleibt laut Krause jedoch der Vandalismus. Direkte Hilfe für die Bewohner kommt vom Verein „Haus der Hoffnung“. Außerdem gibt es Angebote vom nahen Weststadtzentrum.

Wohnkomplex an der Groner Landstraße

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit der „Koordinierungsstelle prekäre Wohnimmobilien“ ist ein Wohnkomplex an der Groner Landstraße. Dort leben in 600 Wohneinheiten mehr als 800 Menschen. Ein Problem dort ist die Überbelegung. So kam es vor, dass drei bis vier Bewohner in einem 19-Quadratmeter-Appartement lebten.

Anja Krause, Göttinger Sozialdezernentin © Bernd Schlegel

Die Stadt steuert dagegen, indem sie in solchen Fällen nicht die Miete übernimmt. Um die Bewohner direkt unterstützen zu können, stehen inzwischen drei Wohnungen in dem Gebäudekomplex zur Verfügung. Dort werden Angebote auch für Schwangere, Jugendliche und Eltern gemacht. Für die Nutzung der Wohnungen zahlt die Stadt lediglich die Nebenkosten.

Positives Fazit

Sozialdezernentin Krause zieht insgesamt ein positives Fazit der Arbeit der Koordinierungsstelle. Durch Vor-Ort-Termine, konkrete Forderungen und regelmäßige Kontrollen sei es gelungen, die Situation in den Problemimmobilien zu verbessern. (Bernd Schlegel)

Hintergrund: Behörden arbeiten eng zusammen Mit der zweiköpfigen „Koordinierungsstelle prekäre Wohnimmobilien“ arbeiten zahlreiche Behörden und weitere Abteilungen der Stadtverwaltung eng zusammen. Dazu gehören die Bauverwaltung, das Gesundheitsamt, das Sozialamt, das Büro für Integration, die Entsorgungsbetriebe, die Polizei und von Fall zu Fall auch das Finanzamt. Dazu gibt es einmal im Monat eine Sitzung, bei der das konkrete Vorgehen zwischen allen Beteiligen abgestimmt wird. (bsc)