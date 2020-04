Stadtbibliothek Göttingen: Kostenloses Online-Angebot für alle

Ab sofort steht das Online-Angebot der Göttinger Stadtbibliothek bis Ende Juni gratis bereit.

Damit bietet die Stadtbibliothek, die wegen der Corona-Krise für den Publikumsverkehr geschlossen ist, einen besonderen Service in der aktuellen Lage an.

Im Angebot sind tausende E-Books, Hörbücher, aktuelle Tageszeitungen und Zeitschriften in der „Onleihe“, internationale Zeitungen und Zeitschriften aus über einhundert Ländern in der App „Pressreader“ sowie vielseitige digitale Angebote für Kinder von zwei bis zwölf Jahren in der App „Tigerbooks“. Nutzer müssen sich aber damit rechnen, unter Umständen nicht sofort auf alle Angebote zugreifen zu können, weil das Interesse inzwischen so groß ist.

Wer bereits einen Bibliotheksausweis hat, kann ohnehin auf diese Angebote zugreifen. Das Gratis-Angebot gilt bis zum 30. Juni. Bestehende Nutzer-Ausweise werden, wenn sie vorher ablaufen, automatisch bis zu diesem Datum verlängert. Für Minderjährige ist die Nutzung der Bibliotheksangebote gratis. Alle Hinweise zur Anmeldung für den Online-Dienst und zur Nutzung des Gratis-Angebots gibt es im hier. bsc