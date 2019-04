Stadthalle Göttingen: Entscheidung über Sanierung im Mai

Noch kein Votum im Ausschuss

+ Wie geht es mit der Stadthalle Göttingen weiter? Darüber soll nun im Mai im Göttinger Stadtrat entschieden werden. Luftbild: Stefan Rampfel/nh

Göttingen – Ob und wie es mit der Sanierung der Stadthalle weitergeht oder ob es einen Anbau an die Lokhalle geben soll: Darüber will der Göttinger Rat voraussichtlich in seiner Sitzung am 17. Mai entscheiden.