Mehr als 250 neue Stammzellenspender in Göttingen

Das ist ein echter Erfolg: 263 potenzielle Stammzellenspender ließen sich im Göttinger Ratssaal typisieren.

Der Verein (VKS) hofft nun, dass ein geeigneter Spender für eine an Leukämie erkrankte Mitarbeiterin der Göttinger Stadtverwaltung gefunden werden kann. Der Verein für Knochenmarkt- und Stammzellspenden organisierte den Aktionstag und freute sich über die gute Resonanz. Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler hatte zur Teilnahme aufgerufen.

Normalerweise werden an einem Tag etwa 100 Proben abgegeben. In Göttingen wurde dieser Wert um mehr als das Doppelte überschritten.

Die Hilfe für die Betroffenen ist denkbar einfach: Ein Wattestäbchen und lediglich ein Abstrich in der Wange gemacht werden. Das dauert gerade einmal 30 Sekunden.

Daten in zentrales Register

Hilfestellung bei der Typisierung gab Kerstin Reußwig von der Stadtverwaltung. Sie ist eine Kollegin der Erkrankten und freut sich über große Hilfsbereitschaft in ihrer Verwaltung.

An der Typisierung nahm auch Nadine Fernandez-Rosas (28) teil. Sie war durch Zufall beim Besuch der Verwaltung auf die Aktion aufmerksam geworden. Sie findet es wichtig, sich typisieren zu lassen.

Ihre und die Daten der anderen Teilnehmer der Typisierungsaktion werden nun in ein zentrales Register aufgenommen. Typisieren lassen kann sich jeder, der zwischen 17 und 55 Jahre alt und gesund ist. Alle 16 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Leukämie. „Für viele Patienten ist die Übertragung von Stammzellen die einzige Möglichkeit zur Heilung“, heißt es vom Verein VKS.

Natürlich gibt es eine Typisierung nicht zum Nulltarif: Pro Bestimmung fallen Kosten von insgesamt 40 Euro (inklusive Labor) an. Deshalb ist der Verein auf Spenden angewiesen. Weitere Informationen gibt es im Internet.

Weitere Infos gibt es hier.