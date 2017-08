Starkregen verhindert Freigabe der Kreisstraße 1 bei Eddigehausen

Burg Plesse bei Eddigehausen im Landkreis Göttingen: Die Zufahrt zur Burg und die Kreisstraße 1 ist am Wochenende gesperrt. Foto: Mehle

Eddigehausen. Die Kreisstraße wischen Eddigehausen und dem Abzweig Burg Plesse bleibt gesperrt – auch am Wochenende, wenn Mittelaltermarkt auf der Burg ist.

Das teilt der Landkreis mit.

Schuld daran sind die starken Regenfälle in den vergangenen Tagen. Sie verhinderten, dass der Neubau des Radwegs an der K 1 wie geplant beendet werden konnte.

Die großen Wassermengen haben den Boden aufgeweicht, die notwendige Standfestigkeit sei nicht gegeben, somit können auch die Asphaltierungsarbeiten nicht beginnen.

Voraussichtlich können die Arbeiten aber im Verlauf dieser Woche fortgesetzt werden. Mit der Freigabe der Strecke ist dann aber erst in der kommenden Woche zu rechnen.

Problem: Am Wochenende, also am Samstag, 19. und Sonntag, 20. August, findet auf der Burg Plesse ein Mittelaltermarkt statt.

Für die Veranstaltung wird Parkraum an der Kreisstraße 1 im Bereich des Abzweigs zur Burg Plesse geschaffen.

Diese Parkplätze sind aus Richtung Reyershausen erreichbar. Autofahrer nutzen gegebenenfalls die Umleitung über die B 446 (aus Richtung Ebergötzen bzw. Nörten-Hardenberg) und Reyershausen als Zufahrt zu diesen Parkflächen.

Fußgänger und Radfahrer erreichen auch aus Richtung Eddigehausen die Burg Plesse. Sie können die Kreisstraße 1 nutzen.

Die Plessestraße hinauf zur Burg ist ab der Abzweigung von der Kreisstraße 1 wegen des Mittelaltermarktes für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Auch Besucher des Friedwaldes oberhalb der Burg können also nicht mit dem Auto auf den Parkplatz am Friedwald fahren. (tko)