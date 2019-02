Start Up: HNA-Magazin für die Berufswahl

Für Jugendliche und junge Erwachsene vor dem Sprung ins Berufsleben gibt es ab sofort ein spezielles Magazin. Das Heft „Start Up“ der HNA ist am Freitag erschienen.

Auf 68 Seiten gibt es für junge Leute aus Südniedersachsen Tipps rund um die Themen Berufsorientierung, Bewerbung sowie Ausbildung. Außerdem stellen sich in dem Heft viele Unternehmen vor.

Das Magazin wird an Schulabgänger in den Bereichen Hann. Münden, Northeim und Göttingen verteilt. Außerdem liegt es in den HNA-Geschäftsstellen in Northeim und Hann. Münden aus. Erhältlich ist das Heft weiterhin beim Göttinger Berufsinformationstag (GöBit), der am Samstag, 23. Februar, von 10 bis 15 Uhr in der Lokhalle an der Bahnhofsallee stattfindet.

Nils Calik, HNA-Mediaberater und Projektleiter für Start Up, sagt: "Mit der aktuellen Ausgabe unseres Ausbildungsmagazins wollen wir allen Schulabgängern in Südniedersachsen eine Orientierungshilfe rund um das Thema Ausbildung und Studium geben und sie dabei unterstützen, ihren Traumberuf zu finden". Linktipps, Adressen sowie Hinweise rund um Bewerbungen runden das neue Magazin ab. Die aktuelle Ausgabe kann hier herunterladen.

www.hna-startup.de