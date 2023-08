Startschuss für neue Auszubildende an der Uni-Medizin

26 neue Auszubildende in der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) starten ihren Weg in das Berufsleben. Bei einer Einführungsveranstaltung wurden sie von der UMG begrüßt. © UMG/Vetter/nh

Die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) freut sich über 26 neue Auszubildende. Insgesamt gingen etwa 300 Bewerbungen ein.

Göttingen – Mit 8000 Mitarbeitenden ist die UMG die größte Arbeitgeberin in Süd-Niedersachsen – nun erhält sie Zuwachs.

„Zum 1. August startet der neue Ausbildungsjahrgang. Wir haben insgesamt 26 Auszubildende im Alter von 16 bis 26 Jahren aus den etwa 300 Bewerbungen für elf verschiedene Berufe an der UMG ausgewählt“, sagt Michael Janssen, Leiter der Personalabteilung im Geschäftsbereich Personal der Universitätsmedizin Göttingen.

Erfolg bei der Ausbildung

„Wir freuen uns über unsere neuen Kollegen und wünschen ihnen viel Erfolg und Spaß bei ihrer Ausbildung in unserem Haus“, machte der Chef der Personalabteilung bei der Begrüßung des neuen Jahrgangs deutlich.

Der erste Arbeitstag begann für die Neuankömmlinge direkt in ihren jeweiligen Abteilungen. Dort wurden sie von ihren Ausbildern in Empfang genommen. In der anschließenden Einführungsveranstaltung begrüßten Michael Janssen und Anna-Lena Wauker, Schwerpunkt Ausbildung und duales Studium in der Personalabteilung der UMG, die neuen Berufsstarter.

Einarbeitung in Ausbildungsbereichen

Jetzt starten die Auszubildenden dann in ihren jeweiligen Ausbildungsbereichen, wo sie von ihren Ausbildern betreut und eingearbeitet werden.

Die Auszubildenden werden Biologielaboranten, als Fachkraft für Lagerlogistik, als Fachinformatiker, als Kaufleute im Gesundheitswesen, als duale Studenten für Business Administration, als Tierpflegerinnen in Forschung und Klinik, als Medizinische Fachangestellte, als Mechatroniker in der Betriebstechnik, als Zahnmedizinische Fachangestellte, als Pharmazeutisch-Kaufmännische Angestellte und als Kauffrau für Büromanagement in der UMG Gastronomie ausgebildet. (Laura Froböse)