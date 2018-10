Staus auf A7 und A38: Viel Verkehr, defekte Fahrzeuge und Unfälle

Autofahrer müssen auf der A7 zwischen Göttingen und Hann. Münden und auf der A38 vorm Dreieck Drammetal derzeit viel Zeit mitbringen. Ausweichrouten sind überlastet.

Hauptgrund für die Behinderungen ist eine längere Baustelle zwischen dem Dreieck Drammetal und der Anschlussstelle Hedemünden auf der A7. In diesem Bereich stehen in jede Richtung nur zwei Fahrspuren zur Verfügung.

Außerdem steht im Bereich des Dreiecks ein defekter Lastwagen. Laut Autobahnpolizei kam es zudem im Stau zu kleineren Auffahrunfällen sowie zu Pannen an Fahrzeugen. Folge: Es gibt aktuell auf der A7 in Richtung Süden (Fahrtrichtung Kassel) ab Göttingen einen Stau von drei Kilometern Länge - Tendenz fallend. Autofahrer sollten vorsichtig an das Stauende heranfahren.

In Richtung Norden (Richtung Hannover) staut sich der Verkehr ab der Anschlussstelle Lutterberg auf der A7.

Auf der Autobahn 38 hat sich vor dem Dreieck Drammetal ein Rückstau von drei Kilometern Länge gebildet - Tendenz fallend. Umleitungsempfehlungen gibt es nicht, da alle Ausweichstrecken bereits überlastet sind. Da heißt es nur: Bitte ganz viel Geduld mitbringen.

Aktuelle Informationen zum Verkehr gibt es auch bei der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen.

