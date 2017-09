Sie lagen bei der Gänselieselwahl am Ende vorn: Den Titel holte Stephanie Giro (27, Mitte). Auf die Plätze zwei und drei kamen Jennifer Deutschland (19, rechts) und Tabea Raad (26).

Göttingen. Stephanie Giro heißt das neue Göttinger Gänseliesel. Sie setzte sich gegen fünf andere Mitbewerberinnen im Entscheid durch.

Für ein Jahr wird die 27-jährige Studentin die Stadt Göttingen bei repräsentativen Anlässen vertreten. Ihre Stellvertreterinnen wurden Jennifer Deutsch (19) und Tabea Raad (26). Sie wurden auf die Plätze zwei und drei gewählt.

Das neue Gänseliesel wurde von einer Jury bestimmt. In der Jury saß auch der Göttinger Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler. Bereits am Nachmittag wurde mit Emilie Joline (10) auch das Mini-Gänseliesel gewählt. Das jährliche Gänselieselfest ist ein wichtiger Höhepunkt im Göttinger Veranstaltungskalender. Mehrere zehntausend Besucher strömten in die verkaufsoffene Innenstadt.