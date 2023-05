50-Stunden-Streik bei der Bahn hätte Südniedersachsen hart getroffen

Von: Bernd Schlegel

Teilen

Metronom: Diese Züge, die unter anderem von Göttingen über Hannover nach Uelzen fahren, werden während des 50-stündigen Streiks vermutlich nicht fahren. Der Betreiber rechnet mit „weitreichenden Einschränkungen“, wie er auf seiner Homepage mitteilt. © privat/nh

Offenbar gibt es eine Einigung im Tarifkonflikt bei der Bahn. Ein 50-Stunden-Streik hätte den Regionalverkehr von Bahn und Bus in Südniedersachsen hart getroffen.

Göttingen – Einen so langen Ausstand hatte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) in der aktuellen Tarifauseinandersetzung bislang noch nicht angekündigt: Aber es gab in letzter Minute eine Einigung. Weitere Infos dazu gibt es hier. Die Gewerkschaftsmitglieder sollten von Sonntag, 14. Mai, 22 Uhr bis Dienstag, 16. Mai, 24 Uhr streiken – also 50 Stunden lang.

Die Bahn hatte angekündigt, den Fernverkehr während dieser Zeit bundesweit einzustellen. Aber auch regional wurden unter anderem in Südniedersachsen zahlreiche Ausfälle im Regionalverkehr auf Schiene und Straße erwartet, wie sich inzwischen zeigt. Einschränkungen gibt es auch im Regionalverkehr der Bahn. So wurde bereits angekündigt, dass die Züge im Harz-Weser-Netz während der Streikaktion ausfallen.

Metronom rechnet mit massiven Problemen

Das Eisenbahnunternehmen Metronom betonte, dass seine Mitarbeiter genauso wie die Enno-Beschäftigten nicht im Ausstand sind. Doch trotzdem werden auch bei diesen Anbietern die Räder, so auf den Strecken Göttingen-Hannover-Uelzen, Hamburg-Uelzen, Hamburg-Bremen sowie Wolfsburg-Braunschweig-Hildesheim, vermutlich stillstehen.

Der Grund: Experten rechneten damit, dass auch Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn in den Ausstand gehen werden. Ohne diese wichtigen Beschäftigten bekommt kein Zug ein grünes Signal. Deshalb hatte Metronom inzwischen eine klare Empfehlung herausgegeben: „Reisende sollten daher ab Sonntagabend, bis zum Dienstag auf Fahrten verzichten und auch mit Einschränkungen bis in den Mittwoch hinein rechnen“, heißt es auf der Metronom-Homepage.

Cantus wollte den Betrieb einstellen

Ganz ähnlich sah es beim Cantus aus, der unter anderem von Göttingen nach Eschwege und Kassel fährt. Auch diese Eisenbahngesellschaft wollte während des 50-stündigen Streiks ihren Betrieb einstellen.

Auch im Bus-Regionalverkehr war mit zahlreichen Ausfällen während der Streiktage gerechnet werden. Betroffen sind laut Verkehrsverbund Südniedersachsen vor allem die Linien der Bahn-Tochter Regionalbus Braunschweig (RBB). Auf folgenden Linien sollte es zu Ausfällen kommen:

Linien 101, 102, 103, 104 und 105 im Stadtverkehr Hann. Münden;

Linien 130, 131, 140 und 141 in den Bereichen Friedland/Rosdorf;

Linien 150, 154 und 155 im Bereich Gleichen/Duderstadt;

Linien 161, 162 und 163 im Bereich Duderstadt/Gieboldehausen;

Linien 170, 171, 172 und 173 im Bereich Gieboldehausen/Duderstadt/Ebergötzen;

Linien 180, 181, 182, 184, 185 und 186 im Bereichen Bovenden/Nörten-Hardenberg/Hardegsen;

Linien 220, 221, 222, 223 und 225 in den Bereichen Bovenden, Hardegsen, Moringen und Northeim;

Linien 450, 451, 452, 453, 454, 457, Altkreis Osterode

Linien 501, 502 und 509 im Stadtverkehr Holzminden

Linien 520, 521, 522, 523, 524, 525, 528, 530, 531, 533, 540, 542 und 543 im Bereich Holzminden.

Alle übrigen Regionalbusunternehmen, also Scheithauer Reisen, Regiobus, Sallwey, Ilmebahn, Weihrauch, Hahne und Verkehrsgesellschaft Süd-Niedersachsen sowie die Göttinger Verkehrsbetriebe (GöVB) fahren regulär.

Fahrgäste sollten sich vorab genau informieren

Fahrgäste sollten in jedem Fall vor Beginn ihrer Tour genau prüfen, ob die Bahn beziehungsweise der Bus überhaupt fährt. Dazu stehen bei der Deutschen Bahn AG die Homepage, die App „DB Navigator“ sowie die Gratis-Telefonnummer 08000/99 66 33 zur Verfügung.

Informationen vom Verkehrsverbund Südniedersachsen gibt es hier sowie unter der Rufnummer 05 51/99 80 99. (Bernd Schlegel)

Hintergrund: Fahrscheine sind flexibel nutzbar Alle Fahrgäste, die ihre vom 14. bis zum 16. Mai geplante Reise aufgrund des Streiks verschieben möchten, können laut Bahn ihr bis einschließlich 11. Mai gebuchtes Ticket für den Fernverkehr und Nahverkehr ab sofort bis einschließlich 14. Mai flexibel (ohne Zugbindung) nutzen. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden. Zudem gelten die allgemeinen Fahrgastrechte. Weitere Infos dazu gibt es hier. (bsc)