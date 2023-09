Streit um Katzen eines Verstorbenen: Alleinerbin muss für Tier-Kosten aufkommen

Von: Heidi Niemann

Gerichtsgebäude in Göttingen im Sommer: Landgericht und Amtsgericht Göttingen am Maschmühlenweg. © Thomas Kopietz

Alleinerben sind verpflichtet, für Haustiere der verstorbenen Person aufzukommen. Das hat das Verwaltungsgericht Göttingen entschieden.

Göttingen – Das Gericht wies damit die Klage einer Erbin gegen den Landkreis Göttingen ab. Die Behörde hatte der Klägerin auferlegt, die Tierheimkosten für die vorübergehende Unterbringung der Katzen ihres verstorbenen Bruders zu tragen. Außerdem seien tierärztliche Behandlungskosten angefallen, die sie ebenfalls übernehmen sollte.

Die Klägerin weigerte sich, für die Gesamtkosten von 2.275 Euro aufzukommen, da sie nicht die Halterin der Tiere sei. Nach Ansicht des Gerichts ist sie als Alleinerbin jedoch Besitzerin der Katzen geworden. Damit sei sie verpflichtet, für die Tiere zu sorgen. Die Höhe der Kosten sei nicht zu beanstanden (Aktenzeichen 1 A 193/21).

Nach Tod des Bruders: Schwester erbt dessen Katzen und muss für die Tiere zahlen

Das Gericht hielt ihre Klage für zulässig, aber für unbegründet. Die Verwahrung der Katzen im Tierheim sei zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr erforderlich gewesen. Es bestehe kein Zweifel, dass die beiden Katzen zum Zeitpunkt ihrer Inobhutnahme erheblich vernachlässigt gewesen seien.

Sie seien jedenfalls nicht angemessen ernährt gewesen. Eine der beiden Katzen sei sehr dünn gewesen und habe schlecht gefressen. Wären die Katzen bis zur Klärung der Erbfolge in der Wohnung des Verstorbenen geblieben, wären sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in allernächster Zeit verhungert.

Das Gericht verwies darauf, dass zunächst die Mutter des Verstorbenen als Alleinerbin auch Besitzerin der Katzen geworden sei. Durch ein Schreiben des Landkreises habe sie Kenntnis von dem Sachverhalt und dessen Rechtsfolgen erlangt. Nach ihrem Tod sei dann die Klägerin als Alleinerbin für die Katzen zuständig geworden.

Katzen des verstorbenen Bruders mussten in Obhut genommen werden

Im Dezember 2022 verstarb die Klägerin, bevor das Gericht über den Fall entschieden hatte. Ihre Tochter – die Schwester des ursprünglichen Katzenbesitzers – wurde nunmehr Alleinerbin. Sie setzte den Rechtsstreit fort, der sich auch gegen die scheinbar zu hohen Kosten richtete.

Die Halterin habe im Übrigen mehrfach erfolglos versucht, Kontakt mit dem Tierheim aufzunehmen, um den Verbleib der Katzen zu klären und sich um eine anderweitige Unterbringung zu kümmern. Das Tierheim habe jedoch weder auf die Rückrufbitte auf dem Anrufbeantworter noch auf das Klingeln vor Ort reagiert.

Nach Ansicht des Gerichts sind die eingeforderten Kosten gerechtfertigt. Die Unterbringungskosten lägen zwar über den ansonsten vom Tierheim verlangten Tagessatz. Dies liege aber daran, dass die Katzen in Einzelhaltung aufgenommen worden seien, um eine etwaige Übertragung von Krankheiten auf andere Tiere zu verhindern. (Heidi Niemann)