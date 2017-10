Streit ums Weihnachtsgeld: Verdi will Göttinger Stadtbusse bestreiken

Gewerkschaftsaktion

+ © GöVB/nh Umsteigen an der Haltestelle Weender Straße-West: Verdi will offenbar an diesem Freitag, 6. Oktober, in Göttingen die Stadtbusse bestreiken. © GöVB/nh

Göttingen/Hannover. Im Streit um die Höhe des Weihnachtsgeldes will die Gewerkschaft Verdi Teile des Öffentlichen Nahverkehrs in Göttingen, Hannover und Braunschweig an diesem Freitag, 6. Oktober, bestreiken.