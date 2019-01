Hunderte Haushalte waren im Dunkeln: 40 Minuten Stromausfall im Göttinger Ostviertel

Im Göttinger Ostviertel gab es am Donnerstag einen Stromausfall. Ab 19 Uhr war der Strom in diesem Bereich vorübergehend weg.

Aktualisiert um 19.45 Uhr - Nach etwa 40 Minuten ging der Strom wieder an. Die Techniker hatten das Problem also schnell im Griff. Nach Angaben der Energienetz Mitte (EAM), die für die Stromversorgung zuständig ist, wurde mit Hochdruck an dem Problem mit einer 20.000-Volt-Leitung gearbeitet. „Mitarbeiter sind bereits unterwegs und kümmern sich um das Problem“, hieß es bereits kurz nach dem Ausfall am Telefon.

Welche Bereiche genau betroffen waren, konnte ein Mitarbeiter noch nicht sagen. Nach HNA-Informationen waren der Bereich rund um das Theodor-Heuss-Gymnasium sowie der nördlichen Bereich des Ostviertels betroffen – vermutlich mehrere hundert Haushalte. Auch zur Ursache für die Störung gibt es noch keine Informationen.

Im Sommer vergangenen Jahres waren es ebenfalls zu Stromausfällen in Grone und im Ostviertel gekommen.