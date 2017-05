Stromausfall im Göttinger Westen

Göttingen. Vermutlich durch einen technischen Defekt an einem 20-kV-Mittelspannungskabel kam es am Samstagmorgen um 9.45 Uhr in Göttingen zu einer Unterbrechung der Stromversorgung.

Von der Versorgungsunterbrechung waren 1800 Göttinger betroffen, vor allem im Bereich des Hagenbergs. Auch Teile der Königsallee und des Industriegebietes sollen betroffen gewesen sein, so auch ein großer Einkaufsmarkt. Nach Lokalisierung des Fehlers durch Mitarbeiter des Netzbetreibers EnergieNetz Mitte konnte die Störung durch umgehend eingeleitete Umschaltungen im Stromnetz behoben werden. Spätestens um 10.58 Uhr hatten die betroffenen Haushalte wieder Strom.