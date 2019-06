Mensa, Miete, Beitrag: Studierende müssen ab 2020 mehr zahlen 

Göttingen – Das Wohnen, das Essen und generell das Studieren in Göttingen wird teurer: Zumindest, wenn es um die Belange des Studentenwerks geht. Die Studentenwerke benötigen mehr Geld, auch für Investitionen.

Der Stiftungsrat hat am Montag einen höheren Studentenwerkbeitrag und Preiserhöhungen für das Wohnen in Studentenwerk-Häusern und das Mensa-Essen beschlossen. Grund sind hohe Investitionskosten für Bauten und Sanierungen sowie mangelhafte finanzielle Unterstützung vom Land.

Die hatte ein Bündnis von Studierenden, Fachschaftsvertretern und Bewohnern am Montag bei einer Demonstration und schriftlich per Resolution gefordert. Der schloss sich der Stiftungsrat des Studentenwerks an und macht damit Druck in Richtung Landesregierung und Wissenschaftsministerium.

20 Euro mehr Beitrag

Zunächst müssen aber die Studierenden die zum Teil happigen Preis- und Beitragserhöhungen verkraften: Der Studentenwerksbeitrag, der mit dem allgemeinen Semesterbeitrag erhoben wird, steigt zum Sommersemester 2020 um gut 25 Prozent von 77 auf 97 Euro, danach sind zwei weitere Anhebungen um je fünf auf 107 Euro/Semester geplant.

10 Cent mehr je Essen

Die Mensa-Essen werden zum 1. Januar 2020 um 10 Cent je Essen und die Mieten in Studentenwohnheimen um zehn Euro je Platz und Monat steigen. Um Geld einzuspielen, wird das Studentenwerk das Wohnheim „Am Weendespring 8a“ mit 20 Plätzen verkaufen. „Die Sanierung kann nicht finanziert werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Zudem wird das Studentenwerk Kredite aufnehmen.

9-Millionen-Kredit

Die Verbindlichkeiten steigen um neun auf dann 65 Millionen Euro. Damit sollen und müssen die Projekte wie die Sanierung der Wohnheim Robert-Koch-Straße nahe Klinikum, Rote Straße/Burgstraße und Albrecht-Thaer-Weg 1 (ATW) gestemmt werden. Dazu kommt die teure Sanierung der Nordmensa und der Neubau des Wohnheims Lutterterrasse gleich nebenan.

Magull kritisiert Land

Geschäftsführer Jörg Magull betont, dass die Entscheidung für die höhere Verschuldung und finanzielle Beteiligung der Studenten keine einfache gewesen sei, und er kritisiert auch das Land Niedersachsen: „Die Studierenden finanzieren schon heute das Studentenwerk in größerem Umfang, als es die Landesregierung tut.“

Stiftungsrat fordert

Der Stiftungsrat hat sich deshalb einer Resolution angeschlossen, die von den studentischen Mitgliedern in dem Gremium kommt: Darin wird die Landesregierung und besonders Minister Thümler aufgefordert, „endlich tätig zu werden“ und die Studentenwerke und deren Bauvorhaben stärker finanziell zu unterstützen. Gefordert wird ein Sofortprogramm zur Beseitigung des Sanierungsstaus bei den Studentenwerken von 150 Millionen Euro, die Erhöhung des Landeszuschusses für Studentenwerke um 25 Prozent und eine automatische, jährliche Erhöhung des Landeszuschusses um drei Prozent.

Stadt/Uni gefordert

Der Stiftungsrat appelliert auch an die Stadt und die Universität „sich der Gesamtverantwortung für ein sozial verträgliches Studium in Göttingen bewusst zu sein“ und die Forderungen zu unterstützen. Die Studentenwerke entwickelten sich „weg von einer sozialen Daseinsvorsorge hin zu einer Art studentischer Hilfsverein“.

Ende 2017 hatte Jörg Magull trotz steigender Kredite noch zuversichtlich gesagt, das Studentenwerk Göttingen sei für die Zukunft „gut aufgestellt.“ (tko)