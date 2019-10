Studierende und Studentenwerk: Erbsensuppe als Protestmittel

Botschaft an Björn Thümler: Studierende und Studentenwe rke protestieren gegen die Landesregierung: In Göttingen ging Studentenwerk-Geschäfsführer Jörg Magull (Mitte) vorneweg und machte mit Anne Jasmin Müller (Vorstand Studentenwerk) und Robert Rathke (AStA-Vorsitzender) klar: So nicht Herr Minister. Foto: Thomas Kopietz

Allianz des Protests: Studierende und Studentenwerk fordern vom Land Geld für Sanierungen von Wohnungen und Zuschüsse.

211 000 Studierende und 1940 Mitarbeiter der Studentenwerke fühlen sich vom Land Niedersachsen im Stich gelassen: sie beklagen die Unterfinanzierung der Studentenwerke, marode Wohnheime und das Abwälzen von Kosten auf die Studierenden – und sie machten an Uni-Standorten wie Göttingen, Hannover und Oldenburg Front gegen die Landespolitik.

Die Bildschirme über den Ausgabenstellen in der Göttinger Zentralmensa sind am Dienstag einsilbig, werben nicht für die Menüs, sondern für den Protest der Studenten-Aktion „SOS Studiwerk Göttingen“. Studierende und Studentenwerker machen gemeinsame Sache und setzen ein Zeichen in Form von Erbsensuppe als heute einziges Not-Gericht. „Wir müssen die Suppe auslöffeln, die ihr uns einbrockt“, geht als Botschaft an die Politik, mit klaren Forderungen.

Die niedersächsischen Studentenwerke wollen eine Erhöhung der Finanzhilfe vom Land um 25 Prozent, dazu eine jährliche Erhöhung um drei Prozent sowie ein Sonderprogramm zur Sanierung der Wohnheime.

Wohnungsnot

Die Lage im Land ist dramatisch, es mangelt an Studentenwohnungen. Obwohl das Göttinger Studentenwerk 4400 Zimmer anbietet, stehen 2300 Studenten auf der Warteliste. Geld für Neubauten vom Land gibt es nur in Ausnahmefällen und als Kredite. Die muss das Studentenwerk aus den Einnahmen stemmen. Eine Quelle ist der Studentenwerkbeitrag, den jeder Studierende zahlt und der von 77 Euro pro Semester bis 2022 auf 107 Euro klettern wird.

Zuschüsse stagnieren

Dem Studentenwerk bleib nichts anderes übrig. Auch die Mieten müssen angefasst werden. Sie steigen zum 1. Januar um zehn Euro pro Platz, wie Geschäftsführer Jörg Magull sagt. „Unsere Umsätze und Einnahmen steigen, bei seit Jahren hohen Studierendenzahlen, nicht aber die Zuschüsse vom Land.“ Die sind seit 2014 unverändert, eingefroren. Die Studentenzahlen in Niedersachsen sind seitdem von 177 000 auf 211 000 gestiegen. Damit auch der Wohnraumbedarf. Magull beschreibt die Situation seit Jahren gebetsmühlenartig und fordert: „Wir brauchen höhere Zuschüsse für die Studentenwerke, bekommen sie nicht und Leidtragende sind die Studierenden.“

Vorwurf an Thümler

Jörg Magull hält Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) vor, sich nicht an Versprechen zu halten. Ende 2017 hatte der im Wissenschaftsrat angekündigt, die Unterstützung für Studentenwerke zu erhöhen. „Passiert ist nichts.“ Den Vorwurf will Magull aber nicht auf Thümler beschränken: „Gleich welcher Partei-Farbe, die Kritik geht auch an alle Vorgänger im Ministeramt.“ Das Problem aber verschärft sich: Das Göttinger Studentenwerk hat bis 2025 Wohnheimsanierungen für 47 Millionen Euro beim Land angemeldet, dazu kommen 25 Millionen für die Nord-Mensa. „Wir müssen Kredite von 55 Millionen aufnehmen.

Studis zahlen Kredite

Das wird die Studierenden noch mehr belasten“, sagt Magull, der aber auch Auswirkungen für das Land befürchtet: „Niedersachsen verliert schon jetzt Studenten an andere Bundesländer.“ Grund dafür sei auch die Wohn- und Mieten-Situation. „Wird es zu teuer, wandern Studenten ab“, sagt AStA-Vorsitzender Robert Rathke.

Studierende: Grenze erreicht

„Alternativen sind da, die Grenze der Belastbarkeit ist für viele in Göttingen schon überschritten“ ergänzt Anne Jasmin Müller, die als Studierende im Studentenwerk-Vorstand sitzt. Sie sagt auch, dass das günstige Wohnen im Studentendorf mit seinen 496 Plätzen nach einer Sanierung deutlich teurer werden wird. Für Jörg Magull wäre es dann kaum noch tragbar, für ein 10-Quadratmeter-Zimmer mit Gemeinschaftsbad und -küche pro Platz 350 Euro zu verlangen. „Es muss auch anders gehen“, sagt er in Richtung Landesregierung.

155 Millionen Euro fehlen

Die freut sich in Person von Björn Thümler derweil über die Bereitstellung von acht Millionen Euro für den Bau von 509 Wohnheimplätzen. Im Land aber fehlen aktuell allein 155 Millionen Euro für Wohnheimsanierungen. Dafür gibt das Land kein Geld.

5646 Mal Erbsensuppe

Am Stand zur Aktion im Foyer der Zentral-Mensa informieren sich am Dienstag derweil viele Gäste über den Grund des Protests, aufmerksam geworden auch durch das eintönige Mensa-Essen, die Erbsensuppe, die 5646 Mal verkauft wurde. und somit eben so viele Studierende auf das Problem aufmerksam machen konnte. Als Hintergrundmusik läuft Springsteens „Born to Run“, der Song ist eine Aufforderung zum Abhauen. Hier klingt er eher wie eine Aufforderung zum Massenprotest.