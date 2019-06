Stunde der Gartenvögel: Weniger Mauersegler unterwegs

Aktion des Naturschutzbundes

+ © Sebastian Hennigs/Nabu/nh Teilnahmerekord: Bei der Stunde der Gartenvögel beteiligten sich so viele Menschen wie noch nie. © Sebastian Hennigs/Nabu/nh

Göttingen/Hannover – Der Naturschutzbund Nabu hat einen starken Rückgang an Mehlschwalben und Mauerseglern in Niedersachsen verzeichnet. Noch nie seien so wenige Vögel dieser Art bei der „Stunde der Gartenvögel“ gesichtet worden, teilte der Nabu in Hannover mit.