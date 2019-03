Abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume: Wehren am Sonntag im Einsatz

Der Traum vom ruhigen Sonntag ist für viele Ehrenamtliche geplatzt: Die Helfer der Freiwilligen Feuerwehren waren wie ihre Kollegen der Berufsfeuerwehren oft im Einsatz – dafür sorgte das Sturmtief.

Die Böen erreichten am Sonntagabend in Göttingen und Umgebung Geschwindigkeiten von mehr als 100 Stundenkilometer.

Die Folge: Äste brachen ab, kleinere flogen umher, größtere stürzten auf Gehwege und Straßen. Und manchmal waren es auch Bäume. In Göttingen hatten Anwohner im nördlichen Ostviertel Glück: Ein Baum an der Tresckow-Allee stürzte nicht auf Grundstücke und Gebäude, sondern in den Wald, wo er weitere Bäume mitriss.

Auch hier kam die Feuerwehr. Weitere Einsätze gab es in anderen Stadtteilen der Uni-Stadt, aber auch auf den Gemeindegebieten von Bovenden, Rosdorf und Adelebsen. Eine genaue Übersicht über Einsatze und Schäden war bei Redaktionsschluss noch nicht möglich.

Bahnhof Göttingen: Verspätungen von mehr als einer Stunde

Vom Unwetter betroffen ist am Sonntag auch der Zugverkehr am Bahnhof Göttingen. ICE in Richtung Norden mit Ziel Hamburg oder Berlin bringen von ihren Fahrten aus dem Süden zum Teil Verspätungen von mehr als einer Stunde mit, weil sie zum Teil umgeleitet wurden. Fahrgäste sollten deshalb Geduld haben. Der Regionalverkehr in Niedersachsen war gegen 19 Uhr nicht betroffen, hieß es auf der Homepage der Deutschen Bahn. Probleme gibt es allerdings in Thüringen.