Neue Verdachtspunkte: Suche nach Blindgängern auf dem Göttinger Schützenplatz geht weiter

Von: Thomas Kopietz

Teilen

Die Suche nach möglichen Bomben-Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg geht weiter. Acht konkrete Verdachtspunkte auf dem Schützenplatz werden als erstes untersucht. (Archivbild) © Stadt Göttingen/nh

Die Stadt Göttingen nimmt die Suche nach Bomben-Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg wieder auf. Es gibt bereits acht konkrete Verdachtspunkte.

Göttingen – Länger war es still rund um das Thema mögliche Bomben-Blindgänge aus dem Zweiten Weltkrieg. Doch seit Dienstag, 13. Juni, ist klar: Die Suche nach Bombenblindgängern im Boden in der Göttinger Weststadt geht in eine weitere Runde.

Die Sondierungsarbeiten werden am Montag, 19. Juni, wieder aufgenommen. Die S-Arena bleibt zunächst bis zum 9. Juli und Beginn der Sommerferien nutzbar, danach ist sie gesperrt, wie auch der Skater-Park.

Mögliche Bomben-Blindgänger in Göttinger Boden: Suche am Schützenplatz geht in eine neue Runde

Zunächst nehmen sich die Experten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Nord auf dem Schützenplatz bereits ermittelte, konkrete acht Verdachtspunkte vor, was vermutlich bis Ende Juni dauern und vorwiegend nachts außerhalb der Öffnungszeiten der S-Arena passieren wird.

Danach wird eine großflächige Sondierung in Angriff genommen. Dabei sollen 4.650 Tiefenbohrungen laufen, tagsüber. Dauer: etwa fünf Wochen.

Suche nach Bomben-Blindgängern in Göttingen: Über 4.000 Bohrungen sollen Klarheit bringen

„Die Sondierungen sind so geplant, dass möglichst wenig Beeinträchtigungen entstehen“, sagt der verantwortliche Erste Stadtrat Christian Schmetz. Er bezeichnet das Thema Kampfmittelbeseitigung als weiterhin große Herausforderung für die gesamte Stadt, „insbesondere für die Bürgerinnen und Bürger in der Weststadt.“ Diese bittet Schmetz weiter um Unterstützung.

Die Kampfmittelsondierungen in der Weststadt gehen weiter. Ein Verdachtspunkt muss nochmal genauer untersucht werden. (Archivbild) © Stefan Rampfel

Erneut betont Schmetz: „Mit Blick auf die Sicherheit der Bevölkerung ist der eingeschlagene Weg alternativlos. Wir müssen die Gefahren, die von Bombenblindgängern ausgehen können, beseitigen.“

Suche nach Bomben-Blindgängern in Göttingen: Schützenplatz wird in Teilbereichen gesperrt

Der Schützenplatz wird für die Dauer der Sondierungen vom 19. Juni bis voraussichtlich Ende Juni jeweils in Teilbereichen abgesperrt. Die Absperrungen werden variabel versetzt. Zäune und Halteverbotsschilder zeigen jeweils vor Ort den aktuellen Sperrbereich an.

Unabhängig von den Sondierungen auf dem Schützenplatz finden parallel in den Sommermonaten auf gegenüberliegenden Gelände des am Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) Kampfmitteluntersuchungen statt. Auslöser für dafür ist der geplante Erweiterungsbau am OHG.

Erst im März dieses Jahres wurden zwei Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Areal des Schützenplatzes in unmittelbarer Nähe zum Haupteingang der Sparkassen-Arena in Göttingen kontrollierte gesprengt werden. (Thomas Kopietz)

Aktuelle Infos zum Kampfmittelverdacht in der Weststadt bietet der Liveblog der Stadt unter goe.de/bombenverdacht