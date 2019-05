Südniedersachsen: Zahl der Arbeitnehmer aus dem EU-Ausland verdreifacht sich

Südniedersachsen ist für Arbeitnehmer aus der EU attraktiv: Rund 5800 Menschen aus EU-Mitgliedsstaaten arbeiten in Betrieben in den Landkreisen Göttingen und Northeim.

Damit hat sich die Zahl der EU-Bürger unter den Arbeitnehmern in den vergangenen zehn Jahren fast verdreifacht. Darauf weist die Göttinger Agentur für Arbeit mit Blick auf den heutigen Europatag hin.

2018 waren in Südniedersachsen rund 175 000 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Davon hat etwa jeder 30. Arbeitnehmer seine Wurzeln in einem EU-Partnerland. Zum Vergleich: 2008 waren lediglich etwa 2000 Menschen mit EU-Staatsbürgerschaft in südniedersächsischen Unternehmen beschäftigt.

Im Landkreis Göttingen schnellte die Zahl der Beschäftigten aus EU-Ländern von 1561 im Jahr 2008 auf aktuell 3815 (plus 144 Prozent). Deutlich dynamischer verlief die Entwicklung im gleichen Zeitraum im Landkreis Northeim: Dort stieg die Zahl der EU-Arbeitnehmer von 479 auf 2005 (plus 318 Prozent).

Die Betriebe sind auf Arbeitskräfte aus dem Ausland angewiesen

„Aufgrund der demografischen Entwicklung werden die Betriebe in Südniedersachsen künftig noch stärker auf Arbeitskräfte aus dem Ausland angewiesen sein“, sagt Klaus-Dieter Gläser, Chef der Göttinger Agentur für Arbeit.

Die Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union trägt aus Sicht des Arbeitsmarktexperten entscheidend dazu bei, dass Arbeitnehmer aus EU-Mitgliedstaaten bei den Unternehmen in der Region beschäftigt werden.

„Nach der EU-Osterweiterung haben insbesondere Menschen aus Polen, Rumänien und Kroatien diese Möglichkeit genutzt und eine Beschäftigung im Agenturbezirk aufgenommen“, macht Gläser deutlich.

Er stellt klar: „Die Arbeitnehmerfreizügigkeit ist das Recht eines jeden EU-Bürgers, seinen Arbeitsplatz innerhalb der Staatengemeinschaft frei zu wählen.“

Allein aus Polen kommen 1500 der Beschäftigten

Hier die Reihenfolge der EU-Nationen, die besonders stark in den Landkreisen Göttingen und Northeim vertreten sind: Die Beschäftigten aus Polen stellten zum Zeitpunkt der Erhebung der Statistik durch die Agentur für Arbeit im März 2018 mit knapp 1500 Personen die größte Gruppe.

Gefolgt von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus Rumänien (gut 700), Italien (knapp 600), Kroatien (etwa 500) und Griechenland (rund 400).

Kommentar von Bernd Schlegel

Was oft nur vermutet wird, ist jetzt amtlich. Die Experten der Göttinger Agentur für Arbeit stellen klar: Ohne Europa würde der Arbeitsmarkt in Südniedersachsen nicht mehr funktionieren. Im Klartext: Die Arbeitnehmer aus EU-Ländern sind für die Zukunft vieler Unternehmen in Südniedersachsen unverzichtbar.

Das gilt besonders für die international aufgestellten Betriebe wie Sartorius in Göttingen oder Conti und Thimm in Northeim. Damit werden die Vorteile der Europäischen Union direkt spürbar: Sie sorgt für mehr Wohlstand für alle. Die Betriebe in Südniedersachsen können ihren Personalbedarf decken und die Arbeitnehmer aus dem EU-Ausland haben gute Beschäftigungsmöglichkeiten.

Auch bei den Verkehrswegen ist Südniedersachsen mit dem Neubau der Autobahn 38 ins Zentrum von Europa gerückt. Prag ist nur noch vier Autostunden von Göttingen entfernt. Und der schnellste Weg nach Budapest und Wien führt inzwischen über die A 38.

Rubriklistenbild: © Jan Woitas/dpa