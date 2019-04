Südsee-Klischees und Zickenkriege: Junges Theater zeigt erstmals "Aloha Therese"

"Embarassing“ – also peinlich – scheint den drei Universitätsmamsellen, die da auf der Probebühne des Jungen Theaters (JT) in Göttingen sitzen, nicht viel zu sein. Vor allem für ihre sexuellen Eskapaden genieren sie sich nicht. Das ist nicht unbedingt das klassische Bild der Zeit um das Jahr 1800.

Und doch hat Regisseur und Autor Peter Schanz für das Stück „Aloha Therese“, das am Freitag, 12. April, im JT uraufgeführt wird, seine Figuren an den realen Vorbildern orientiert. Schanz, Dramaturg Christian Vilmar sowie die Schauspielerinnen Katharina Brehl (als Meta Forkel), Agnes Giese (als Therese Huber respektive Forster) und Sophie Mendel (als Caroline Schelling) nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise ins ausgehende 18. Jahrhundert, in eine Zeit, als die revolutionäre Mainzer Republik zum französischen Staatsgebiet gehörte und Georg Forster so etwas wie die „coolste Partie“ der Göttinger Gelehrtenwelt war.

Nach „Der größte Zwerg. Ein Sudelstück für Georg Christoph Lichtenberg“ (2017) und „GÖ 68 ff. Ein Heimatabend zum 50. Geburtstag von 68“ (2018) bringt Schanz das dritte Stück, das Regionalität und Geschichte verbindet, auf die JT-Bühne. Intendant Nico Dietrich spricht in diesem Zusammenhang von „regionaler Dramaturgie mit weltreichender Bedeutung“.

Dieses Mal sollte aber – anders als bei Lichtenberg – kein „großer Mann“ auf der Bühne erscheinen. „Deshalb haben wir entschieden, uns der weiblichen Perspektive zu widmen“, sagt Dietrich. Passend dazu ist die Bühnenbesetzung rein weiblich – auch die männlichen Rollen werden von Brehl, Giese und Mendel gespielt. Hinzu kommt Musikerin Ariane Mihm, die unter anderem auch auf Muschelhörnern aus dem pazifischen Raum für die musikalische Untermalung sorgt.

Bei Georg Forster, der einst als Jugendlicher mit James Cook die Südsee bereiste und als Begründer der wissenschaftlichen Reiseliteratur gilt, ist der weibliche Zugang überraschend leicht zu finden. Denn Forster war mehr oder weniger das heißeste Teil, das der akademische Heiratsmarkt in seiner Göttinger Zeit herzugeben hatte. Das zumindest sagt Autor und Regisseur Schanz, der die Hintergründe des Stückes fachlich sehr ausführlich darlegen kann. Man merkt: Er hat sich mit Forsters Leben und der Geschichte der Göttinger Universitätsmamsellen eingehend beschäftigt.

Das versetzt ihn in die Lage, mit verschiedensten Klischees und Zeitebenen zu spielen. Schanz greift die gängigen Geschlechter- (Stichwort Zickenkrieg) und Südsee-Klischees – Forsters Reisebeschreibungen sind noch immer prägend für unsere Wahrnehmung des südpazifischen Raumes – auf und jongliert mit ihnen. Von Zeit zu Zeit fallen die Schauspielerinnen auch aus ihren Rollen und geben sich als Darstellerinnen zu erkennen. Sie fragen sich dann solche Sachen wie: „Dürfen wir Negerkopf sagen?“ oder das denglische Modewort „embarassing“ gebrauchen – immerhin sprechen da ja drei mehr oder weniger professionelle Übersetzerinnen miteinander?

„Es macht uns Spaß, die Ebenen zu vermischen und mit ihnen zu jonglieren. Wir spielen mit großer Freude damit, gerade im Umfeld von Englischübersetzerinnen ist das wunderbar“, sagt Schanz. Trotz dieser Vermischung macht der Regisseur in seinem Stück auch klar: In mancher Beziehung war das 18. Jahrhundert moderner als wir heute es manchmal wahrnehmen. Etwa die Ehe der Forsters sei auf eine „erschreckend moderne Weise gescheitert“. Was es damit auf sich hat, können die Zuschauer ab Freitag, 12. April, ab 20 Uhr auf der Bühne des Jungen Theaters erfahren.

Weitere Vorstellungen: 15.4., 9.5., 31.5., 20.6. (jeweils um 20 Uhr)