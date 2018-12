SVG Einbeck nach 13 Jahren Pause in der Göttinger Lokhalle wieder dabei

Göttingen. Nach 13 Jahren Pause ist der SVG Einbeck wieder in der Lokhalle in Göttingen dabei. Denn dort findet vom 10. bis 13. Januar 2019 der Sparkasse&VGH-Cup statt.

„Manchester und Gladbach wären toll“, hatte Trainer Frank Hennecke seinem Sohn Gerrit, Torhüter und Kapitän der SVG Einbeck, mit auf dem Weg gegeben. Und als wenig später Gerrit Hennecke seinem Team einen Platz in einer der vier Gruppen angelte, gab es nur strahlende Gesichter im Lager des blau-gelben Traditionsklubs.

Mit Manchester und Gladbach werden es die Kicker aus Einbeck bei der 30. Auflage des Sparkasse&VGH-Cups nicht zu tun bekommen. In Einbeck sind dennoch alle froh, bei Deutschlands größtem Fußballturnier für U19-Teams überhaupt wieder dabei zu sein. Immerhin beträgt die Differenz zur letzten Teilnahme am Budenzauber in der Lokhalle satte 13 Jahre. „Der Verein hatte sich bereits für 2017 und 2018 beworben. Umso schöner, dass es jetzt mal wieder geklappt hat“, sagt Frank Hennecke.

Zwischenrunde als Ziel

Auch für den Veranstalter ist die Rückkehr der SVG ins 32 Mannschaften umfassende Teilnehmerfeld etwas Besonderes. „Die SVG aus Einbeck war immerhin bei der Cup-Premiere im Jahr 1989 dabei“, betont Holger Jortzik von der veranstaltenden Fest-GmbH.

Und weil die Pause so groß war, sind die Ziele klein. „Wir wollen uns gut präsentieren und Spaß haben“, sagt Einbecks Trainer. Seine Spieler sind da etwas forscher. „Sie wollen die Zwischenrunde erreichen“, berichtet der SVG-Coach. Das Team um Alexandros Mandratzis, Noah Reinert, Hanno Menke und Arne Schoppe sowie Torhüter Gerrit Hennecke sieht sich im Rennen um den vierten Gruppenrang jedenfalls nicht chancenlos.

Mit Cup-Rückkehrer JSG Eintracht HöhBernSee und dem JFV Rhume-Oder warten zwei Bezirksligisten auf die SVG, deren dritter regionaler Gegner, der Kreisligist SC Hainberg, eine ganz ähnliche Rolle wie die Einbecker selbst spielen. Hainberg hat als Tabellenzweiter gute Aussichten auf die Rückkehr in die Bezirksliga.

Noch besser läuft es aber bei der SVG in der Kreisliga Northeim-Einbeck. Zehn Spiele, zehn Siege, 85 Tore geschossen und erst sieben kassiert. Darüber hinaus stehen die Einbecker wieder im Endspiel des Kreispokals und haben bereits das Halbfinale im Bezirkspokal erreicht. Wie sich Niederlagen anfühlen, daran müssen sich die Blau-Gelben in der Lokhalle erst einmal gewöhnen.

Den Ernstfall probt die Einbecker U 19 in der heimischen Stadionhalle und im Ballhaus in Reinhausen. Die Generalprobe steigt dann am 28. Dezember beim Hallenturnier in Moringen. Die Euphorie beim Klub um die Sportjournalisten-Ikone Peter Kitzig (fungiert als zweiter Vorsitzender) ist jedenfalls gewaltig. „Die Jungs freuen sich tierisch auf das Spiel gegen den FC Fulham“, sagt Trainer Hennecke. Und der ganze Verein hofft, dass die Pause bis zum nächsten Cup nicht wieder so lange andauern wird.