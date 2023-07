Täter brechen vier Container auf Sportplatz in Göttingen auf

Von: Bernd Schlegel

Ein Einbrecher in Aktion. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Auf Baumaschinen hatten es Unbekannte erneut bei einem Beutezug in Göttingen abgesehen. Die Polizei ermittelt.

Göttingen – Erneut gab es in Göttingen einen Diebstahl samt Einbruch . Auf dem Sportplatz am Sprangerweg haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag insgesamt vier Überseecontainer aufgebrochen.

Bei dem Beutezug entwendeten die Täter nach ersten Informationen der Polizei zumindest eine Handkreissäge der Marke Bosch.

Ermittlungen dauern an

Die Ermittlungen in diesem Fall dauern nach Angaben der Beamten noch an.

Vermehrt Diebstähle und Einbrüche

In den vergangenen Wochen gab es vermehrt Diebstähle und Einbrüche auf Baustellen. Besonders im Visier der Täter waren dabei unter anderem Rüttelplatten, die einen Wert von mehreren Tausend Euro haben.

Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro. Die Ermittler schließen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Vorfällen nicht aus. Baufirmen wird deshalb zu besonderer Wachsamkeit und Vorsicht geraten.

Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 0551/491-2115. (Bernd Schlegel)