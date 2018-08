Unbekannte versenken gestohlenen Ford in See im Obereichsfeld

Polizei bittet um Hinweise

+ © Gregor Mühlhaus Bei der Bergung des Autos: Dieser rote Ford Fiesta war in Birkungen in einem See versenkt worden. © Gregor Mühlhaus

Birkungen. Unbekannte haben am Montag in den Abendstunden in einem See in Birkungen im Obereichsfeld ein Auto versenkt. Die Polizei sucht jetzt nach den Tätern.