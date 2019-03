Täter werfen Rattengift auf Göttinger Grundstück: Tiere blieben unverletzt

Rattengift in einer Flasche: Die Polizei ermittelt in einem Göttinger Fall. Gift soll auf ein Grundstück im Stadtteil Weende geworfen worden sein.

Unbekannte haben vermutlich zweimal innerhalb einer Woche Rattengift in den Garten eines Hauses im Göttinger Stadtteil Weende geworfen. Die Göttinger Polizei ermittelt nun.

Nach Angaben der Beamten müssen sich die Vorfälle am Freitag, 1. März, zwischen 8 und 9 Uhr sowie am Mittwoch, 6. März 2019, zwischen 18 und 22.30 Uhr ereignet haben. Der Hundebesitzer fand jedenfalls in beiden Fällen eine verdächtige blaue Substanz in seinem Garten. Der Göttinger vermutet, dass es sich dabei um Gift handelt, mit dem Unbekannte die Hunde vergiften wollten. Tiere kamen zum Glück aber nicht zu Schaden.

Die Polizei hat inzwischen Ermittlungen aufgenommen und die Funde sichergestellt. Aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes gehen die Ermittler inzwischen davon aus, dass es sich um Rattengift handelt.

Das Grundstück des Hundehalters ist am James-Franck-Ring zu finden. Der umzäunte Garten an der Hausrückseite grenzt an einen parallel zur Göttinger Straße verlaufenden Gehweg. Von dort aus, so die ersten Ermittlungen, könnten Unbekannte das Gift unbemerkt in den Garten geworfen haben. Hinweise erbitten die Beamten der Göttinger Polizei unter der Rufnummer 0551/491-2115.