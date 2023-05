Tag der Nachbarn in Göttingen: Aktionen in den Quartieren

Das Nachbarschaftszentrum: Dort wird am Freitag der Tag der Nachbarn in Grone gefeiert. (Archivbild) © Bernd Schlegel

Neue Leute kennenlernen: Das geht bei der Aktion „Tag der Nachbarinnen und Nachbarn“, die auch in Göttingen stattfindet. Alle Interessierten sind eingeladen.

Göttingen – Der bundesweite Aktionstag „Tag der Nachbarinnen und Nachbarn“ findet am Freitag, 26. Mai, statt – auch in Göttingen. Unter dem Motto „Komm raus ins Quartier“ finden in den Stadtteilen viele Aktionen statt,

Hier ein Überblick über einige der Veranstaltungen:

Grone: Das Nachbarschaftszentrum Grone, Deisterstraße 10, lädt von 14 bis 17 Uhr ein, bei einer Kaffeetafel gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Alle, die Lust auf eine Schnäppchenjagd haben, können auf dem Nachbarschaftsflohmarkt fündig werden. Mit dem Fahrrad können Interessierte Strom erzeugen. Mädchen und Jungen von drei bis sechs Jahren können das Mini-Sportabzeichen erwerben.

Holtenser Berg: Organisiert vom Nachbarschaftszentrum Holtenser Berg können Kinder und Erwachsene zwischen 14 und 18 Uhr an einer Rätselreise durch das Viertel teilnehmen. Dafür erforderlich ist eine Schatzkarte. Interessierte können diese ab sofort unter nbz-hoberg.de herunterladen und ausdrucken. Rätselreisende können eine ausgedruckte Schatzkarte auch im Nachbarschaftszentrum, Londonstraße 11a, abholen. Dafür muss man sich aber unter 0551/50420747 anmelden. Wer am Ende der Reise das Lösungswort hat, bekommt einen kleinen Preis.

Leineberg: Das Stadtteilbüro Leineberg, Allerstraße 32, lädt ab 14 Uhr zur Kaffeetafel ein. Alle Generationen sind dabei willkommen. Bei gutem Wetter geht es nach draußen, also „raus ins Quartier". Kuchenspenden werden gerne angenommen und zusammen genossen.

Zietenterrassen: Dort gibt es ebenfalls eine Rätselreise durch das Quartier. Alle Interessierten können anhand einer Schatzkarte das Viertel erkunden und dabei das ein oder andere Rätsel lösen. Die Schatzkarte gibt es von bis Freitag, 26. Mai, jeweils von 10 bis 16 Uhr im Quartiersbüro Zietenterrassen beim SC Hainberg, Bertha-von-Suttner-Straße 2. Unter allen Teilnehmenden werden drei Preise verlost. Weitere Infos per E-Mail an lars.willmann@sc-hainberg.de

Leineviertel: Das dortige Quartiersbüro, Leinestraße 34, lädt bereits für Donnerstag, 25. Mai, von 15 bis 19 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Neben einem gemütlichen Kennenlernen von Aktiven stehen dabei auch Aktionen im Viertel bei Getränken und Snacks auf dem Programm. Besucher können sich außerdem die Baupläne für das neue Stadtteilhaus, das seit diesem Monat an der Mach-Mit-Wiese gebaut wird, ansehen. (Bernd Schlegel)