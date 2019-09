Tag des offenen Denkmals: Führungen in Göttingen und Friedland

Beim Observatorium am Hainberg gibt es am Sonntag eine Führung.

Den Tag des offenen Denkmals am Sonntag nehmen die Göttinger Sternwarte und das Museum Friedland zum Anlass, Führungen anzubieten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Hainberg-Observatorium

Wer schon immer mehr über die historische Sternwarte am Hainberg in Göttingen erfahren wollte, hat am Wochenende Gelegenheit dazu.

Gleich zu mehreren Anlässen bietet die Amateurastronomische Vereinigung Göttingen (AVG) am Sonntag, 8. September, eine Führung im Hainberg-Observatorium an: Die Sternwarte feiert nämlich sein 90-jähriges Bestehen. Gleichzeitig ist der bundesweite Tag des offenen Denkmals.

Dabei sind laut Veranstalter auch Vorträge und eine kleine Ausstellung geplant. Trotzdem wird bei gutem Wetter nicht auf astronomische Beobachtungen verzichtet. Beginn ist um 10 Uhr in der Bismarckstraße 123 in Göttingen.

Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich.

Museum Friedland

Auch das Museum in Friedland in der Bahnhofsstraße 2 nimmt den Tag des offenen Denkmals zum Anlass für Führungen. Von 10 bis 16 Uhr gibt können Besucher die Ausstellung und das Gelände des Grenzdurchgangslagers besichtigen, das selbst als Baudenkmal gilt.

Unter dem Motto „Modern(e) – Umbrüche in Kunst und Architektur“ können Interessierte um 11 und um 15 Uhr den historischen Bahnhof besichtigen. Bei Führungen um 14 und 16 Uhr steht die Pfarrkirche St. Norbert im Fokus.

Die Rundgänge und der Museumseintritt sind kostenlos.