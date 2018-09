Tag des offenen Denkmals in Göttingen: Denkmalpflege hautnah miterleben

Denkmalpflege in der Praxis: Jörg Haberl erklärt anhand von Zeichnungen in verschiedenen Farben die Geschichte der Umbauarbeiten am Haus Düstere Straße 8.

Göttingen. Der Tag des offenen Denkmals hat den Besuchern in Göttingen zum 25. Jubiläum einiges geboten.

Zum bundesweiten Aktionstag, der dieses Mal unter dem Motto „Entdecken, was uns verbindet“ stand, zeigte die Uni-Stadt eine breite Palette von Denkmälern und der damit verbundenen Erinnerungskultur.

Das Kunstquartier an der Düsteren Straße war einer der Sammelpunkte für die Interessierten aus Göttingen und Umgebung. Sie konnten das Günter-Grass-Archiv besichtigen und wurden durch eines der ältesten Fachwerkgebäude Deutschlands geführt.

Eine Besonderheit der Aktionen im „KuQua“: Die Besucher konnten quasi hautnah miterleben, was Denkmalpflege heißt. Das Haus Düstere Straße 8, ein bedeutendes dreigeschossiges Fachwerkgebäude von 1528, wird aktuell von der Stadt Göttingen saniert und instandgesetzt. Jörg Haberl vom Fachdienst Hochbau der Stadt Göttingen und Projektleiter der statischen Baumaßnahmen im Kunstquartier, erklärte, was bei der Sanierung zu beachten ist und was das Haus Düstere Straße 8 so besonders macht.

„Den Giebel haben wir jetzt schon denkmalgerecht mit Eichenholz und Lehm restauriert“, erzählt Haberl. Dieser Teil des Gebäudes versteckt sich gut sichtbar hinter einem Stützbalken, die im gesamten Gebäude für die statische Absicherung während der Bauarbeiten sorgen.

Zum Tag des Denkmals wollte die Stadt laut Haberl an dieser Stelle zwei Sachen zeigen: „Wir wollen einen Einblick in dieses alte Fachwerkhaus geben, das langfristig von der Stadt generalsaniert wird. Und wir wollen einen Ausblick geben auf das archäologische Potenzial dieses Gebäudes.“ Deshalb hängen in den begehbaren Räumen des Hauses von 1528 nicht nur Fotografien der Sanierung, sondern auch Bilder von bereits gemachten Ausgrabungen.

Hinter diesem alten Gemäuer steht natürlich auch eine lange Geschichte. Ursprünglich befand sich im Erdgeschoss eine große Halle mit doppelter Deckenhöhe. Es war also ein Gewerbehaus, vielleicht für Gerber, wie Haberl vermutet. In den oberen Stockwerken waren wohl von Beginn an Wohnungen.

Im Laufe der Geschichte wurde das Haus mehrfach umgebaut, wie Haberl an den Bauplänen gut nachvollziehbar zeigt. Bis 2016 gab es in dem Haus übrigens noch drei bewohnte Wohnungen sowie einen Spielzeugladen im Erdgeschoss. Nun saniert die Stadt das Gebäude, um es auch für künftige Generationen in einem guten Zustand zu bewahren.

Das Interesse beim Tag des offenen Denkmals war für Haberl übrigens erstaunlich groß. In den ersten drei Stunden kamen bereits gut 100 Menschen zur Besichtigung vorbei. „Das überrascht mich bei den ganzen Angeboten in Hann. Münden, Göttingen und Duderstadt.“