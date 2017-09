Tag des offenen Denkmals: Uni Göttingen öffnet Karzer 

Eintritt erlaubt: Das Universitätsgefängnis am Wilhelmsplatz öffnet zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag. Foto: zhp/nh

Göttingen. Die Universität gewährt am Sonntag, 10. September, zum Tag des Offenen Denkmals wieder spannende Einblicke in historische Gebäude.

Zu sehen sind einige Stätten am alten Campus um den Wilhelmsplatz, so wird auch die das heutige Tagungszentrum Alte Mensa von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Während der Führungen können Besucher nicht nur die modern ausgestatteten Räume, sondern auch die während des Umbaus entdeckten seltenen Funde kennenlernen, darunter eine mit Blattgold verzierte Stuckdecke.

Führungen von Mitarbeiterinnen der Universität wird es auch gleich gegenüber der Alten Mensa in der Aula am Wilhelmsplatz geben – um 12 und 14 Uhr. Einer der prominenten Orte hier ist der Göttinger Karzer. Er zählt zu den am besten erhaltenen Universitätsgefängnissen Deutschlands.

Einige hundert Meter entfernt, am Nikolausberger Weg 15, öffnet die Sammlung der Gipsabgüsse. Sie bietet eine Entdeckungsreise durch die Antike. Auf der Fotorallye um 15 Uhr können Besucher, auch Kinder, erfahren, wann den alten Griechen das Lachen verging. Wer sich für Georg Christoph Lichtenberg und die Aufklärung interessiert, hat von 11 bis 18 Uhr die Möglichkeit, die Ausstellung „DingeDenkenLichtenberg“ in der Paulinerkirche am Papendiek 14 zu besichtigen.

Die Führung um 11 Uhr zeigt, warum der Schriftsteller und Physikprofessor ein typischer Vertreter des 18. Jahrhunderts war. Lichtenbergs physikalische Instrumente, seine Briefe, Vorlesungsmanuskripte, Notizbücher und -zettel erlauben ungewöhnliche Einblicke in die Welt des Aufklärers. (tko)

Weitere Informationen sind unter im Internet zu finden.