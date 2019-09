Blick hinter die Kulissen: Tag der offenen Tür am Deutschen Theater

Zuschauen: Besucherinnen beobachten Frauke Schrader bei der Arbeit an einer Perücke.

Theater von innen konnten die Besucher beim Tag der offenen Tür im Deutschen Theater miterleben.

Bei öffentlichen Proben und Aktionen sowie einem Gang durch die Werkstätten erfuhren sie viel von den Abläufen auf den Brettern, die für manchen die Welt bedeuten.

„Wir feiern morgen einen Pippi-Langstrumpf-Geburtstag“, erzählt Gesina Abraham. Für ihren gerade fünfjährigen Sohn hat sie im Fundus den passenden Hut gefunden. Den Säbel dazu haben sie in der Tischlerei „geschmiedet“ und die passende Augenklappe hat sich der Youngster in der Herrenschneiderei gebastelt. „Ich bin überrascht, wie viel für Kinder geboten wird“, sagt die Mutter.

Die Kinder sollen nicht nur Säbel basteln, sondern auch den Theater-Umgang damit lernen. „Wo darfst du mich mit dem Säbel nicht treffen“, fragt Victor Wiechern vom Jugendclub die Kinder. Dass der Kopf und alles, was weh tut, tabu ist, kann ihm schon der dreijährige Leonhard sagen.

Ankleider haben verantwortungsvolle Aufgabe während der Vorstellung

Mindestens 25 zehn- bis 80-Jährige aus den Spielclubs im Deutschen Theater seien heute mit im Boot, freut sich die Theaterpädagogin Gabriele Michel-Frei. Gut zu tun gibt es den ganzen Nachmittag auch für die Mitarbeiter des Theaters.

In der Tischlerei sägt Fabian Dannenberg mehr Säbel, damit alle kleinen „Kämpfer“ eine „Waffe“ bekommen. Auch in der Herrenschneiderei müssen Schablonen für die Augenklappen nachgeschnitten worden. Die Mitarbeiterinnen Gabi Vogt und Nele Wachsmann helfen den Kindern. Was für eine verantwortungsvolle Aufgabe die Ankleider während einer Vorstellung haben, können interessierte Eltern erfahren.

In der Maske arbeitet Frauke Schrader an einer Perücke. Langhaar- und Kurzhaarperücken unterschieden sich vom Zeitaufwand, erklärt sie, einfach mit der Länge der Haare. Helga Reimann zeigt modellierte Masken. Unter Berücksichtigung von Zeit und Kosten werde über die Herstellungsart entschieden. Auf der Bühne ist es für die Kinder ein Riesenspaß, in einer Schaukel bis unter das Portal zu schweben.

+ Schwebend über die Bühne: Kinder genossen die „Luftfahrt“ beim Tag der Offenen Tür im Deutschen Theater (DT) Göttingen. © Ute Lawrenz

Öffentliche Proben auf der Bühne sind ein Magnet

Für viele der Älteren sind die öffentlichen Proben auf der Bühne oder einer Probebühne ein Magnet. Bei „Vögel“, „Was ihr wollt“ oder „Iphigenie auf Tauris“ können sie einen ersten Ausblick auf die bevorstehende Spielzeiteröffnung bekommen.

„In fünf Minuten beginnt das öffentliche Einsingen auf der Bühne“ tönt in der Maske durch die Lautsprecher. „Das ist der Inspizient“, erklärt Maskenleiterin Helga Reimann den etwas überraschten Besuchern. Seine wichtigen Ansagen für das Ensemble eines Stücks seien im ganzen Haus zu hören.

Mit der Öffnung der „Praxis Dr. Müller-Wohlfühl“ ging das Programm zu Ende. Viel Applaus gab es für den musikalischen Leiter Michael Frei als anders praktizierenden Arzt und die Schauspieler von Gaby Dey mit „Jailhouse Rock“ bis Gerd Zinck mit „Melancholy Hill“ als Sänger. Nicht nur darauf hat der Samstagnachmittag neugierig gemacht.