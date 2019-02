Tagung in Göttingen: Schutz vor Keim-Infektionen

Göttingen – Sie beschäftigen sich mit Infektionskrankheiten, -erregern und deren Kontrolle, mit der Hygiene und der Umsetzung von wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis: 750 Experten werden von Montag bis Mittwoch im Zentralen Hörsaalgebäude der Universität zur 71. Fachtagung der „Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DSHG) in Göttingen erwartet.

Eingeladen sind international renommierte Referentinnen und Referenten, die auch über spannende Themen referieren werden

Organisiert wird die Veranstaltung von Prof. Dr. Simone Scheithauer und Prof. Dr. Uwe Groß beide von der Universitätsmedizin Göttingen (UMG). Wir sprachen mit Ihnen:

Medial werden die Themen Multiresistente Keime und Antiobitika-Einsatz in Medizin und Tierzucht seit Jahren gehypt. Sind sie auch bei der Tagung ein Thema?

Prof. Dr. Simone Scheithauer: Ja. Wir werden neue Erkenntnisse zur Vermeidung von Wundinfektionen nach Operationen vorgestellt bekommen. Wir werden uns natürlich mit multiresistenten Erregern in der Humanmedizin, aber auch in Nutztierhaltung und der Umwelt beschäftigen.

Video: Was sind MRSA-Keime?

Das Umsetzen von Forschung und Erkenntnissen daraus in die klinische Anwendung ist für Patienten sehr wichtig.

Simone Scheithauer: Deshalb werden wir versuchen, den direkten Bezug aus Laborergebnissen für die Patientenbehandlung herzustellen.

+ Tagungspräsidentin: Prof. Dr. Simone Scheithauer. © UMG/nh Wir stellen uns die Fragen, wie wir das neu gewonnene Wissen in die Praxis bringen können, so dass es auch im Alltag gelebt wird und vor allem unseren Patienten zugutekommt.

Welche Rolle spielt die Prävention, der Schutz vor Infektionen?

Prof. Dr. Uwe Groß: In Zeiten zunehmender Resistenzentwicklungen kommt der Prävention eine noch größere Rolle zu.

+ Tagungspräsident: Prof. Dr. Uwe Groß. © UMG/nh Um Infektionsketten zu durchbrechen, ist eine zeitnahe und adäquate Diagnostik zwingender denn je. Das ist eine Herausforderung in Forschung und Praxis. Dazu gibt es ein Hauptsymposium und einen Workshop.

Gibt es neue Entwicklungen beim Antibiotika-Einsatz?

Simone Scheithauer: In meinem Fachbereich fokussieren wir uns auf zwei Angriffspunkte und Strategien: Klare Indikationsstellung für jede Antibiotikatherapie, um überflüssigen Einsatz zu vermeiden, und krankenhaushygienische Strategien, um die Übertragung multiresistenter Erreger zu vermeiden.

Und wie steht es um die Entwicklung neuer Medikamente?

Simone Scheithauer: Das Mikrobiom ist sicher ein Top Thema: nicht nur, aber auch in der Infektionsmedizin. Die Chance liegt hier aus meiner Sicht in einer völlig neuen, innovativen Strategie: nicht den krank machenden Erreger abtöten, sondern vielmehr die anderen, der Gesundheit zuträglichen Erreger fördern, auf dass diese dem Eindringling so wenig Raum wie möglich bieten.

Prof. Groß: Das Wissen um das menschliche Mikrobiom, das aus zehn Mal so vielen Zellen besteht wie der menschliche Makroorganismus, hat in den vergangenen Jahren exponentiell zugenommen. In der Tat wird das Mikrobiom mittlerweile vielfach als eigenständiges Organ angesehen, das Einfluss hat auf viele Erkrankungen, die bisher nicht mit Mikroorganismen in Verbindung gebracht wurden, wie zum Beispiel Adipositas. tko

Ein Tagesticket kostet zwischen 45,- (Frühbucher Student, MTLA, VMTA) und 135 Euro.

Infos/Anmeldung im Internet.