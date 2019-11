Tanz-Workshop für Menschen mit Krebs

Das Universitätskrebszentrum Göttingen der UMG und die Stiftung „Perspektiven“ veranstalten ein Tanz-Wochenende mit Vorträgen und Tanztraining für Menschen mit Krebserkrankung.

Das Universitätskrebszentrum Göttingen der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) und die Stiftung „Perspektiven“ veranstalten ein Tanz-Wochenende mit Vorträgen und professionellem Tanztraining für Menschen mit einer Krebserkrankung und deren Angehörige.

Der zweitägige Workshop findet statt am Samstag, 9. November, ab 10 Uhr und am Sonntag, 10. November, ab 10 Uhr im Göttinger Kommunikations- und Aktionszentrum (KAZ), Bürgerstraße 15. Tanztraining und Expertenvorträge wechseln sich ab. Angeboten wird er in Kooperation mit dem Hautkrebs Netzwerk Deutschland und der Selbsthilfeförderung der Techniker Krankenkasse.

Um Anmeldung wird gebeten an Andrea Schmidt-Schweda, ambulante Breast and Cancer Care Nurse unter Tel.: 0551 / 39-20387 oder per Email an: Andrea.Schmidt-Schweda@med.uni-goettingen.de.

Das vollständige Programm ist zu finden unter: ccc.med.uni-goettingen.de.