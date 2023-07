Tara Helena Weiß gewinnt Nachwuchspreis beim Deutschen Theater

Von: Ute Lawrenz

Freude über die Auszeichnung: Tara Helena Weiß bei der Preisverleihung mit dem Vorsitzenden des Fördervereins Jan Thomas Ockershausen (links) und dem Juryvorsitzenden Werner Tönsmann. © Ute Lawrenz

Das ist eine besondere Auszeichnung: Tara Helena Weiß gewinnt den Nachwuchsförderpreis des Fördervereins vom Deutschen Theater Göttingen.

Göttingen – Tara Helena Weiß ist mit dem Nachwuchsförderpreis des Fördervereins vom Deutschen Theater Göttingen ausgezeichnet worden.

In einer Feierstunde mit der Laudatio der Kulturjournalistin Tina Fibiger und auf die Preisträgerin humorvoll zugeschnittenen Beiträgen früherer Preisträger und Schauspielkollegen hat Tara Helena Weiß die Auszeichnung strahlend entgegengenommen.

Preis ist mit 2000 Euro dotiert

Seit 1998 gibt es den Förderverein Deutsches Theater Göttingen (DT), seit nunmehr 24 Jahren vergibt er den mit 2000 Euro dotierten Nachwuchsförderpreis. Die Jury setzt sich zusammen aus Mitgliedern des Fördervereins, der Theaterleitung und Abonnenten.

Ausgezeichnet werden Ensemblemitglieder, die in der laufenden und in der kommenden Spielzeit am Deutschen Theater arbeiten, nicht älter als 35 Jahre sind und nicht mehr als vier Jahre Berufserfahrung haben, oder für die Göttingen das erste feste Engagement ist. Gewürdigt werden ihre Glaubwürdigkeit, Rollenpräsenz und Wandlungsfähigkeit.

Die Messlatte liegt hoch bei Tara Helena Weiß.

„Die Messlatte liegt hoch bei Tara Helena Weiß“ beschrieb Laudatorin Fibiger die Preisträgerin, die sich schon ein Jahr vor ihrem Abschluss in Rostock in Göttingen beworben hatte. Die Schauspielerin beschreibe sich als sehr leistungsbewusst, die eine Ideallinie - wenn auch unerreichbar - für die Figur, die sie spiele, im Blick habe.

„Wir begegnen einer Marie ,Im Dickicht der Städte´, einer Rose ,Früchte des Zorns´ und einem ,Ytzhack’ ,Hedwig and the Angry Inch´, auch mit alldem, was sie uns nicht erzählen und uns trotzdem berührbar macht für das nicht Ausgesprochene und das Unaussprechliche, was mitteilbar werden will“, fasste Fibiger das Besondere der Geehrten in Worte.

Fülle von Rollen

In ihrem ersten Jahr in Göttingen habe die junge Schauspielerin eine Fülle von Rollen gespielt und sich darin als unerbittlich Suchende gezeigt, die in ihrem Spiel auch den Prozess des Suchens thematisiere, sagte DT-Intendant Erich Sidler. Wie in „Zerstörte Straßen“ gelinge es Tara Helena Weiß, Menschen auf der Bühne zu verkörpern, deren Verhalten nicht zu verstehen sei.

Sidler lobte zudem ihr Engagement in einem der Jugendclubs. Für das Theaterfestival „DT-Am Puls“ hatte Weiß mit Daniel Mühe den Spielclub 14+ für ihre „Funkensprung“ angeleitet.

Beiträge früherer Preisträger

Unterhaltsam aufgelockert wurde die Preisverleihung durch Beiträge von früheren Preisträgern und Kollegen. Auch die Darsteller aus dem Jugendclub gratulierten Weiß im dt.x Keller. (Ute Lawrenz)