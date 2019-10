"Tatort"-Dreh in Göttingen: Ermittlungen in der rechten Szene

Junge, attraktive Frauen als Aushängeschild von rechtsnationalen Bewegungen – das Thema des dritten Göttingen-Tatorts, der gerade gedreht wird, ist aktueller denn je.

„National feminin“ ist der Titel des Streifens, der voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2020 ausgestrahlt wird. Derzeit laufen in Göttingen und Hamburg die Dreharbeiten.

Tatsächlich marschieren junge Frauen bei Protestzügen der Identitären Bewegung oder anderen rechten Gruppen in der ersten Reihe mit. Im Tatort heißt die Organisation „Junge Bewegung“. Und wie in der Realität ist das Mordopfer des Films, Marie Jäger (dargestellt von Emilia Schütte), höchst aktiv in den sozialen Netzwerken; mit ihrem Blog „National feminin“ ist sie ein Star der jungen, rechten Szene.

Rechtes Milieu

Ihre Leiche wird im Göttinger Stadtwald gefunden – das Ermittler-Duo Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) und Anais Schmitz (Florence Kasumba) steht unter Druck, denn in den Social-Media-Kanälen beginnt eine unkontrollierbare Stimmungsmache gegen die Polizei, den Staat, gegen das demokratische System. Es stellt sich die Frage: War die Tat politisch motiviert? Oder war es doch ein unbekannter Stalker oder gar jemand aus ihrem engsten Freundeskreis?

+ Dreharbeiten im Hörsaal, Zentrales Hörsaalgebäude (ZHG) der Universität Göttingen: Maria Furtwängler (rechts) und Florence Kasumba. © Alciro Theodoro da Silva „Wir gehen bei den Ermittlungen tief ins rechte Milieu rein“, sagt Produzentin Kerstin Ramcke im Gespräch mit unserer Zeitung. Dabei gehe es aber nicht um „Rechten-Bashing“, wie NDR-Fernsehfilmchef Christian Granderath betont, „sondern auch darum, wie sich Frauenrollen gesellschaftlich verändern. Das ist etwas, das in sozialen Netzwerken durchaus prominent vertreten ist“. Für Schauspielerin Maria Furtwängler ist es ein „spannendes und kontroverses Thema. Der Tatort kann damit ein neues Feld bespielen“.

Völkischer Feminismus

Das thematische Motiv von „National feminin“ ist in der Tat brisant. Sexualisierte Übergriffe gegen Frauen werden von völkischen und rechtsextremen Gruppen oft instrumentalisiert. Sie sprechen von „importierter Gewalt“, begangen von Migranten oder Flüchtlingen und organisieren „Frauenmärsche“.

+ Beim Drehstart für den neuen Tatort in Hamburg: Regisseurin Franziska Buch (links) mit den beiden Schauspielerinnen Florence Kasumba (Mitte) und Maria Furtwängler. © NDR/Frizzi Kurkhaus/nh So erwecken sie den Anschein einer selbstbewussten, patriotischen Frauenbewegung, gleichzeitig wird der Feminismus als „Teil der verteufelten Moderne“ strikt abgelehnt. Was bleibt, ist ein diffuser „völkischer Feminismus“, bei dem „naturgegebene Fähigkeiten“ von Frauen betont werden.

Fiktiv aber realitätsnah

„Ich habe länger gebraucht, um mit dem Thema warm zu werden, aber nun sehe ich es als Geschenk. Es ist wichtig, in den Dialog zu treten, man muss immer reden und sich gegenseitig zuhören“, erklärt Florence Kasumba.

Sie und Kollegin Furtwängler haben sich mit dem Thema intensiv beschäftigt. Genau das müssen sie auch in ihren Tatort-Rollen tun. „Man muss immer offen sein, um zu verstehen, warum mein Gegenüber so reagiert. Es gibt ein paar Momente, in denen ich mich korrigieren muss“, sagt Kasumba.

NDR-Filmchef Granderath betont, dass die Geschichte natürlich fiktiv sei, man sich aber – Tatort-typisch – von der Realität inspirieren ließ. „Es ist sehr interessant, weil es um Frauen- und Rollenbilder im universitären Milieu geht.“ Für NDR-Redakteur Patrick Poch wird nicht nut ein Phänomen behandelt, „das in jeder größeren Stadt zu finden ist“, sondern auch eins, das zeige, wie in sozialen Netzwerken auf „Menschenfang“ gegangen wird.

Am Rande: Tatort in der Uni

Gedreht wird der Tatort „National feminin“ unter anderem an Originalschauplätzen in der Universität Göttingen. Florence Kasumba und Maria Furtwängler fühlen sich bei den Klappstühlen im Hörsaal manchmal in eine andere Zeit versetzt. „Ich habe immer das Gefühl, dass meine Uni-Zeit gar nicht so lange her ist. Dann stelle ich mit Entsetzen fest, dass es sehr lange zurückliegt“, erzählt Furtwängler schmunzelnd. Ebenfalls mit einem Lächeln auf den Lippen meint Kasumba, sie sei „eigentlich froh, dass diese Zeit vorbei ist“. In Göttingen würden die beiden die Sitzbank aber durchaus noch einmal drücken. „Ich finde, dass die Uni recht modern wirkt“, sagt Furtwängler. Und allgemein sei sie immer wieder davon angetan, „wie charmant Göttingen ist. Ich erfahre immer wieder begeistert, welch große Köpfe hier waren.“ Deshalb habe sie ihrem Sohn erst kürzlich ein schönes Heine-Gedicht zugesandt.

Komparsen gesucht

Für den neuen NDR-Tatort aus Göttingen sucht die Nordfilm Media AG noch Komparsinnen und Komparsen. Für die Drehtage zwischen Dienstag, 22. Oktober, und Freitag, 25. Oktober, können sich Interessierte per Mail (mit Foto und Kontaktdaten) bei der Casting-Agentur D’Agostino bewerben: suzanna@dagostinoundschick.de Gesucht werden:

für Dienstag, 22.10.: Menschen im Alter zwischen 20 und 30 (als Studenten);

für Mittwoch, 23.10.: Menschen jeden Alters (als Passanten);

für Donnerstag, 24.10.: Menschen jeden Alters (als Anwohner);

für Freitag, 25.10.: Menschen im Alter zwischen 20 und 30 (als Studenten/Zuhörer bei einem Vortrag in der Universität)