Teddy-Klinik: „Holzhammer“ ist wieder gesund

Aktionstage in der Universitätsmedizin

+ © Per Schröter Behandlung: Bei diesem Pracht-Teddy musste Medizinstudentin Emma Parday nur eine kleine Kopfwunde versorgen. © Per Schröter

Göttingen – Riesenandrang herrschte am Dienstag in der Osthalle der Göttinger Uniklinik, wo Studierende der Universitätsmedizin bereits zum 17. Mal in der Teddy-Klinik Kuscheltiere verarzteten und dabei ganz nebenbei deren jungen Besitzern die Angst vorm Krankenhaus nahmen.