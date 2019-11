Teddys zum Welt-Aids-Tag

Wie jedes Jahr ist die Göttinger Aids-Hilfe an zwei Tagen mit dem Welt-Aids-Tags-Pavillon am Kornmarkt in Göttingen präsent.

In Göttingen, Northeim und Umgebung suchen zum Welt-Aids-Tag am Sonntag, 1. Dezember wieder Hunderte Aids-Teddys, genannt „TADDYs“, ein Zuhause. Die Kuscheltiere sind Botschafter für ein selbstverständliches Zusammenleben mit HIV-positiven Menschen. Für eine Spende von sieben Euro zugunsten der Göttinger-Aids-Hilfe sind die TADDYs ab sofort wieder in mehr als 40 Geschäften, Lokalen und Institutionen erhältlich.

Wie jedes Jahr ist die Göttinger Aids-Hilfe an zwei Tagen mit dem Welt-Aids-Tags-Pavillon am Kornmarkt in Göttingen präsent: am Freitag, 29. November, und am Samstag, 30. November, jeweils von 11 bis 16 Uhr. Im Pavillon sind rote Solidaritätsschleifen, Kondome, Infomaterialien und TADDYs erhältlich.

Weniger Menschen sterben an HIV

Die Infektion HIV ist unter Therapie nicht übertragbar. In Deutschland leben laut Robert-Koch-Institut (RKI) fast 90 000 Menschen mit HIV. Diese Zahl steigt seit Jahren, weil nur noch relativ wenige Menschen an den Folgen der HIV-Infektion sterben.

Seit 2015 sinkt die Zahl der HIV-Neuinfektionen kontinuierlich. 2018 haben sich 2400 Menschen mit HIV infiziert, das sind etwa 100 weniger als im Vorjahr. Männer, die Sex mit Männern haben, sind die am stärksten betroffene Gruppe.

Bei ihnen ist die Zahl der Neuinfektionen seit 2012 um mehr als ein Viertel zurückgegangen. Hauptgrund: HIV-Infektionen werden in dieser Gruppe laut RKI in den vergangenen Jahren früher diagnostiziert und behandelt – damit werden weitere Infektionen verhindert, denn eine behandelte HIV-Infektion schützt Sex-Partner vor einer Übertragung.