800 Teilnehmer kamen zu Demonstration gegen rechte Gewalt nach Göttingen

Mit einem Marsch durch die Göttinger Innenstadt und zahlreichen Redebeiträgen haben am Samstag zahlreiche Göttinger ein Zeichen gegen rechte Gewalt gesetzt.

Während die Polizei rund 800 Teilnehmer gezählt hatte, sprachen die Veranstalter von der Basisdemokratischen Linken Göttingens sogar von mehr als 1000. Nachdem sich der Demonstrationszug am Gänseliesel in Gang gesetzt hatte, schlossen sich auf dem Weg durch die Innenstadt und bis zum Zentralcampus der Universität immer mehr Passanten spontan an. Unter dem Motto „Es reicht“ richtete sich die Demonstration gegen die nächtlichen Übergriffe einer rechten Gruppe, bei denen es nach Angaben der Veranstalter seit Ende vergangenen Jahres in Göttingen immer wieder zu Übergriffen auf verschiedene Kneipen und ihre Besucher gekommen sei. Diese hätten dann im Februar ihren Höhepunkt gefunden, als zwei Menschen aus einer Bar gezerrt und krankenhausreif geprügelt worden seien.

„Wir wehren uns gegen die Versuche einer kleinen Gruppe von rechten Schlägern, sich in der Stadt einzunisten und breit zu machen“, sagte Lena Rademacher, Sprecherin der Basisdemokratischen Linken. „Weder faschistische Hetze noch Schlägertrupps haben in unserer Stadt irgendwas verloren“, betonte Rademacher. Und genau das hätten die vielen Göttinger mit ihrer Teilnahme an der Demonstration nun bestätigt.

„Mit derart vielen Teilnehmern war im Vorfeld der Veranstaltung gar nicht gerechnet worden“, sagte Polizei-Einsatzleiter Holger Will. Die Demonstration sei dann aber dennoch „friedlich und ohne besondere Vorkommnisse“ verlaufen.