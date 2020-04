Telefonseelsorge kämpft mit der Corona-Krise

Immer mehr Menschen greifen aus Angst vor dem Coronavirus zum Telefonhörer. Die Telefonseelsorge hat seit Ausbruch der Coronakrise deutich mehr zu tun.

Ein Anrufer mit Corona-Ängsten wird meistens auf die Ratschläge von Medizinern hingewiesen, erklärt Pastor Christian Voigtmann, Leiter der Telefonseelsorge Hannover.

„Wir sind keine Fachleute und müssen uns selbst darauf verlassen, dass diese Ratschläge helfen, Gefahren zu minimieren“, so Voigtmann. Bei Fällen extremer Angst oder einer vermuteten Ansteckung bitte das Seelsorge-Team die Anrufer, sich an ihren Hausarzt zu wenden.

Für einsame Menschen sei die Coronakrise besonders misslich, so Voigtmann. „Wer ohnehin schon von Einsamkeit betroffen war, droht nun, noch stärker in die Isolation zu rutschen“. Der Experte rechnet in den nächsten Tagen mit einem Anstieg von Gesprächen über Stresssituationen zwischen Familienmitgliedern, Paarkrisen und Erziehungsproblemen. Wenn Kinder jetzt permanent zuhause sind und Ehepartner aufeinanderhocken, werde das vermehrt zu Konflikten führen.

Dabei haben die Mitarbeiter der Seelsorgen zurzeit mit ganz eigenen Problemen zu kämpfen. Die eigenen ehrenamtlichen Helfer im höheren Alter sollen vor Ansteckungen geschützt werden. Die Telefonseelsorge müsse ihre Dienste daher zurzeit umstrukturieren. „Wir müssen dann eben mit reduzierter Mannschaft arbeiten“, so Voigtmann. Das Angebot rund um die Uhr wolle der Leiter mit seinen Mitarbeitern während der Corona-Pandemie aufrechterhalten.

