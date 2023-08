Achterbahnfahrt der Geschwindigkeiten: Tempo-Chaos auf viel genutzter Straße bei Göttingen

Von: Stefan Rampfel

Diese Schilder sorgten für Diskussion: Auf dem Abschnitt der Landesstraße gilt eigentlich ein Tempo von 70 km/h, in Zukunft sollen es nun 50 km/h sein. © Stefan Rampfel

Auf einem Teil des Rosdorfer Wegs bei Göttingen gilt seit einigen Tagen Tempo 30 - zum Unmut vieler Pendler. Jetzt lenkt die Stadtverwaltung ein.

Göttingen - Seit einigen Tagen gilt in weiten Teilen des Rosdorfer Weges in Göttingen Tempo 30, sehr zum Unmut vieler Verkehrsteilnehmer und Pendler aus der Gemeinde Rosdorf.

Bei der Straße handelt es sich um eine der beiden Hauptverbindungsstraßen nach Rosdorf. Normalerweise ist auf einem Teilstück Tempo 70 erlaubt. Warum also jetzt diese drastische Beschränkung?

Geschwindigkeits-Wirrwarr auf dem Rosdorfer Weg bei Göttingen: Diskussionen in den Sozialen Medien

Am 23. August wurden zwischen dem Rosdorfer Kreisel in Göttingen und dem Ziegelei-Kreisel in Rosdorf Schilder aufgestellt, die besagen, dass in dem über einen Kilometer langen Bereich nur noch Tempo 30 gefahren werden darf. Zuvor durfte man hier 70 km/h bzw. 50 km/h im Bereich der Ampeln fahren.

Zwei weitere Schilder liefern den Grund für das strikte Tempolimit: „Straßenschäden“ und „Achtung Gefahrenstelle“ ist dort am Fahrbahnrand zu lesen. Und diese neuen Schilder stehen nicht nur vorübergehend, sondern sie sind fest in den Boden verbaut worden.

In den sozialen Medien wird über die Maßnahme bereits seit Tagen wild diskutiert. Während einige Nutzer an einen Aprilscherz denken oder die Maßnahme als Vorwand erachten, dass hier nun geblitzt werde, schreibt zum Beispiel Jens Grumme: „Demnächst schieben wir unsere Autos durch die Stadt, hat ja auch was.“

Aprilscherz? Blitzer-Abzocke? Bürger stellen viele Theorien zu neuem Tempolimit auf

Rolf Westermann fragt sich, wo die Straße kaputt denn sei? „Da gibt es doch Straßen, die wesentlich schlimmer sind. Zum Beispiel die andere Straße nach Rosdorf hinten am Knast vorbei. Da darf man NOCH 70 fahren.“

Einige Verkehrsteilnehmer berichten, dass sich kaum jemand an die Geschwindigkeitsbegrenzung halte. Einen „Tipp“ hat Manfred Dietrich parat: „Dann schön langsam fahren in kleinem Gang. Mehr Stau gleich mehr CO2.“

Nach HNA-Anfrage: Verwaltung prüft Geschwindigkeitsbegrenzung - und erhöht nun auf 50km/h

Auf Anfrage der HNA bei der Stadtverwaltung nach den Gründen für die Maßnahme antwortet Pressesprecher Dominik Kimyon: „Die Regeln wurden aufgrund des Zustands der Fahrbahn aufgestellt. Nach erneuter Prüfung des Sachverhaltes und in Rücksprache mit einer Verkehrssicherungsfirma ist dort allerdings auch Tempo 50 vertretbar.“

Die Beschilderung werde laut Kimyon entsprechend angepasst, vermutlich bereits im Laufe des Mittwochs (29. August). Aber: Baumaßnahmen stünden aktuell vor Ort nicht an.

Beim Rosdorfer Weg handelt es sich formell um die Landesstraße 573, zuständig ist also die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Bad Gandersheim. Deren Pressesprecher, Henrik Hoppmann, bestätigt auf HNA-Anfrage, dass die Straße kaputt ist.

Landesbehörde für Straßenbau: Fahrbahn ist kaputt, Termin für Reparatur steht jedoch in den Sternen

„Die Hauptschadensmerkmale sind Bodenwellen, aufgehende Nähte und Verdrückungen.“ Die Straße sei bereits im Bauprogramm für die Sanierung von Landesstraßen aufgenommen, so Hoppmann. Eine Sanierung wird es dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr geben.

Ob die Straße 2024 repariert wird, stehe auch noch nicht fest. Grund für die lange Vorlaufzeit ist, dass in dem Bauprogramm für die Landesstraßen-Sanierung nur wenig Geld zur Verfügung stehe, sagt Hoppmann weiter. „Uns blieb leider nichts anderes übrig, als die Geschwindigkeit zu reduzieren.“

Facebook-Nutzer Michael Nix hat einen weiteren Tipp für genervte Autofahrer parat: Man solle doch das Fahrrad nehmen, das würde schneller gehen. „Regt euch doch nicht über so einen Mist auf und seid froh, in Göttingen zu wohnen, wo man binnen kurzer Zeit von A nach B kommt. Versucht das mal in Hannover oder Berlin.“ (Stefan Rampfel)