Terminverlegung: Gänselieselfest mit Foodtrucks nun am 7. und 8. Oktober

Die Innenstadt freut sich auf fröhliche Stimmung wie hier beim Gänseliesel-Fest 2021 auf der Foodtruck-Meile. (Archivfoto)

Wahl des Gänseliesels und Foodtrucks: Nach einer Terminverlegung wird jetzt am 7. und 8. Oktober in der Göttinger Innenstadt gefeiert.

Göttingen – Wegen der geplanten Bombenentschärfung am 23. September, muss das Göttinger Gänselieselfest verschoben werden.

Jetzt steht mit dem Wochenende 7./8. Oktober ein neuer Termin für das Ereignis fest.

Aktionstag in der City

Höhepunkt ist die Wahl des neuen Gänseliesels, das die Stadt Göttingen für ein Jahr repräsentieren wird, am Sonntag, 8. Oktober. An diesem Aktionstag dürfen sich die Besucher von 13 bis 18 Uhr auf verkaufsoffene Geschäfte freuen. Bereits um 11 Uhr öffnet der beliebte Floh- und Kunsthandwerkermarkt in der City.

Foodtrucks auf Genuss-Meile

Die Macher von Pro-City haben sich aber noch mehr für das Wochenende überlegt. So werden am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Oktober, jeweils ab 11 Uhr Foodtrucks zu einer Genuss-Meile nach Göttingen kommen.

Von Pro-City heißt es mit Blick auf den Ausweichtermin: „Die gesamte Planung muss neu aufgelegt werden, das gesamte Genehmigungsverfahren neu angeschoben werden. Alle sind bereits auf Hochtouren dabei. Es wird trotz der stark verkürzten Planung klappen, ein tolles Fest zu organisieren. (Bernd Schlegel)