Publikum kürt diesmal zwei Sieger beim Theovision-Song-Contest

Göttingen - Für die Schüler der Europaschule Theodor-Heuss-Gymnasium ist ihr Song-Contest "Theovision" ein Höhepunkt des Schuljahres. Diesmal gab es zwei Sieger und professionelle Auftritte.

Ein Jahr Pause hat dem Song-Wettbewerb „Theovision“ nicht geschadet. Im Gegenteil: Die Neuauflage am Theodor-Heuss-Gymnasium am Ende der Projekttage und kurz vor Ferienstart war nach Meinung vieler Zuschauerinnen und Zuschauer einer der besten seit der Erstauflage 2012.

Mit dabei beim Theovision Songcontest 2019 in der THG-Aula waren Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge sieben bis zwölf. Dazu kamen zahllose Helfer von der Security über die Licht- und Tonmacher bis zu den Unterstützern auf und hinter der Bühne. Die Veranstaltung ist so auch stets eine stark verbindende, soziale Komponente in der Schulgesellschaft THG.

Begehrte Karten

Die etwa 400 Karten für die Veranstaltung sind begehrt und natürlich limitiert. Man könnte eine weit größere Halle füllen. Die Überlegung dies zu tun, wurde aber schon vor Jahren verworfen, denn wie Mit-Organisatorin Heike Neumeyer sagte, soll es eine Veranstaltung für die Schule und in der Schule sein. Den Theovision gibt es seit 2012, im vergangenen Jahr fand er nicht statt.

Professionalität

Am Dienstag vor Ferienstart jedenfalls funktionierte das Konzept wieder hervorragend: Noch beim Aufräumen nach dem Ende des „Theovision“ waren viele der Zuschauer und Beteiligten ganz hingerissen von den zehnLiveacts, die diesmal von besonderer Qualität waren. Die Sängerinnen und Sänger sowie die Musiker hatten ihre Beiträge zum Göttinger „Eurvision Song-Contest“ zum Teil selbst geschrieben und komponiert. Zudem ragte die oft professionelle Präsentation heraus.

Helfer

Alle Beteiligten, die Lehrerinnen, die Techniker, das Moderatorenteam und vielen helfenden Hände sorgten für einen reibungslosen wie eindrucksvollen Ablauf und eine begeisternde Show.

Aber nicht nur die Hauptpersonen des Abends hatten sich hervorragend präsentiert, sondern auch der „Lüftungsact“ in der Mitte des Songcontests mit dem Gesang von Misheel und Quentin am Keyboard war ein Highlight, dem Nicki mit seiner Interpretation von „Eres tú“ nicht nachstand.

Applausometer

Über die Vergabe des Goldene Mikrofons, der Trophäe für die Sieger, entschied in diesem Jahr wieder die große Jury, das Saalpublikum, diesmal aber nicht per Kreuzchen und Stimmzettel, sondern per „Applausometer“.

Linus und Julius

Und dabei passierte es: Zwei junge Künstler kamen auf denselben Lautstärkepegel – gemessen in Dezibel: Zum einen der Liebling des Saals, Julius aus der Klasse 7 C, der mit faszinierender Stimme und einem schlicht coolen Auftritt und seiner Interpretation des Bruno-Mars-Hits „When I was your man“ für einen Sturm der Begeisterung sorgte. Und dann war wa noch ein alter Bekannter, quasi ein Altmeister des „Theovision“: Vorjahressieger Linus, der als stimmgewaltiger Multi-Instrumentalist den Saal – wieder einmal – toben ließ. Linus hat mittlerweile auch schon vor noch größerem Publikum gespielt und eine bemerkenswerte Bühnenpräsenz sowie Sicherheit entwickelt. Linus und Julius jedenfalls freuten sich gemeinsam riesig über den Sieg: Der Vorjahressieger zeigte sich fair: Er überließ Julius das Goldene Mikrofon.

„Happy“-Duett

Mit einer improvisierten Duett-Interpretation von Pharrell Williams’ „Happy“ entließen sie das – natürlich – begeisterte Publikum und die glücklich-erleichterten Beteiligten in einen lauen Sommerabend und quasi die Ferien, auch wenn am nächsten Tag noch die gefürchtete wie ersehnte Zeugnisvergabe anstand.´

Von Jaqueline Ahrend und Thomas Kopietz