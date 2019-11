THG-Basar mitKuchen, Konzert,und Adventskranzverkauf

Göttingen – Weihnachtsmärkte und Adventsbasare, das Angebot ist dieser Tage groß: Eine traditionelle Veranstaltung bieten das Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) und der dortige Förderverein am Samstag, 30. November, ab 15 Uhr:

Äußerst beliebt ist dort stets der Verkauf der selbstkreierten, von Schülern, Lehrern und Eltern gebastelten Adventskränze.

Ein professioneller Fotograf bietet zudem die Möglichkeit, das persönliche Weihnachtsbild für die Grußkarten zu schießen. Natürlich wird auch Kunsthandwerkliches angeboten – vom Modeschmuck über Holzdeko und Textilien.

Eine Tombola mit vielen Preisen lohnt den Los-Kauf. In der Mensa gibt es natürlich auch Kaffee und Kuchen sowie draußen an der Grillhütte Bratwürstchen und Glühwein. Um 17.30 Uhr beginnt in der Aula an der Grotefendstraße 1 das Adventskonzert mit dem Schulorchester, den Chören und der Jazzband des THG. Dort wird um Spenden gebeten, die für das Schulprojekt „Wasser für Kenia“ gedacht sind. tko