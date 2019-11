Thomas de Maizière: Lesung in Göttingen wird nachgeholt - Polizei zeigt Präsenz

Die Polizei wird beim Nachholtermin der beim Göttinger Literaturherbst verhinderten Lesung von Ex-Bundesminister Thomas de Maizière (CDU) am Dienstag, 26. November, Präsenz zeigen.

Die beim Göttinger Literaturherbst im Oktober von Aktivisten verhinderte Lesung von Ex-Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) wird am Dienstag, 26. November, nachgeholt. Die Polizei wird bei der Veranstaltung, die um 19 Uhr im Alten Rathaus beginnt, Präsenz zeigen.

Das kündigte die Polizeiinspektion Göttingen in dieser Woche an. Sie machten gleichzeitig deutlich: Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse über mögliche Störungen vor“, sagt Rainer Nolte, Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Göttingen. Dennoch könne es natürlich nicht ganz ausgeschlossen werden, dass es zu spontanen „Aktionsformen oder Versammlungen“ kommen kann. Beim eigentlichen Termin der Lesung zum Literaturherbst hatten Aktivisten das Alte Rathaus Göttingen blockiert und so den Auftritt von Thomas de Maizière verhindert.

Polizei mit angemessener Anzahl an Beamten vor Ort

„Die Polizei Göttingen bereitet sich auf einen Einsatz vor. Je nach Lageerkenntnissen und der Situation vor Ort werden die Einsatzkräfte angemessen reagieren“, kündigt Nolte an. Soweit erforderlich wird die Polizei den Veranstalter auch bei den Einlasskontrollen unterstützen. Deshalb wurden bereits im Vorfeld Gespräche geführt.

Mit wie viel Beamten die Polizei vor Ort sein wird, darüber macht die Polizei aus einsatztaktischen Gründen keine Angaben. Nur soviel: Die Zahl sei „angemessen“. Nolte macht abschließend deutlich: „Angesichts des aktuellen Geschehens werden sich Veranstalter und Polizei jedoch zukünftig im Vorfeld sicherlich noch intensiver austauschen.“