Thomas Karger: Ein Filmlehrer für das Felix-Klein-Gymnasium

Göttingen – Bislang unterrichtete er die klassischen Fächer Mathematik und Physik, nun wird Thomas Karger zum Spezialisten für das Filmmetier. Der Pädagoge vom Göttinger Felix-Klein-Gymnasium (FKG) ist einer von 15 neu zertifizierten Filmlehrern in Norddeutschland.

Seit Juni 2018 haben sich Karger und Co berufsbegleitend beim „Taschengeldkino“ in acht Workshops filmpraktisches und -ästhetisches Wissen angeeignet und ein eigenes Filmprojekt realisiert. Die Zertifikatsvergabe fand bei den 15. Internationalen Film Festivals Hannover up-and-coming 2019 statt.

„Ich habe noch nie so ausdauernd engagierte, bis in die Haarspitzen motivierte Lehrkräfte auf Fortbildungen erleben können“, sagt Karger, der die Fortbildung zwar anstrengend, aber auch „ hochinteressant, lehrreich und sehr gut vorbereitet“ fand.

Einzigartiges Konzept

Für „Taschengeldkino“ haben drei Institutionen ihre Expertise gebündelt: die Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel, das Niedersächsische Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung und das Internationale Film Festival Hannover up-and-coming. Seit zehn Jahren verfolgen sie mit ihrer berufsbegleitenden Reihe, bei der sich bereits mehr als 100 Lehrende zu Filmlehrern qualifiziert haben, einen nach eigenen Angaben bundesweit einzigartigen Ansatz: Erfahrene Profis aus der Filmbranche vermittelten den Teilnehmern praktische Kompetenzen in Storytelling und Drehbuchschreiben, Kameraführung, Schnitt und Sound, Dokumentar-, Kurz- sowie Trickfilm.

„Taschengeldkino soll Lehrerinnen und Lehrer nicht nur befähigen, eigene Filmprojekte zu realisieren – wir wollen sie vor allem für diesen Teil kultureller Bildung begeistern, damit der Funke im nächsten Schritt auch auf die Schülerinnen und Schüler überspringt“, sagt Claudia Wenzel von up-and-coming.

Film auf Youtube

Karger hat schon vor seiner Qualifizierung Film-AGs am Felix-Klein-Gymnasium gegeben. „Man kann sagen, hier habe ich ein Stück weit ein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt er. Teil der Fortbildung war auch, einen eigenen Film zu drehen und seine Arbeit zu reflektieren. Das Ergebnis ist ein achtminütiger Streifen, den Karger zusammen mit der AG gedreht hat. Er ist auf Youtube zu sehen.

Sonja Giersberg vom Referat Bildung in der digitalen Welt im Niedersächsischen Kultusministerium erklärt: „Hinter Taschengeldkino steht die Überzeugung, dass ein Medium, in diesem Fall Film, am besten über die Praxis zu verstehen und zu reflektieren ist.“

Keine „Filmklappe“

Karger musste nach seiner Qualifizierung aber auch eine Enttäuschung hinnehmen. Die Göttinger „Filmklappe“, ein Nachwuchswettbewerb für Kurzfilme werde eingestellt, sagte der Lehrer. Somit sei keine Teilnahme von Schülern aus dem Raum Göttingen/Northeim an der Niedersächsischen Filmklappe mehr möglich.

Damit seien die Schüler der Region gegenüber anderen in Niedersachsen „systematisch benachteiligt“. Es fehlten kleine Geldbeträge für Equipment, die die Filmklappe für den Aufbau der Filmarbeit an Schulen ausloben würde.