Tierheim Göttingen: Die junge Leva sucht ein Zuhause

Göttingen. Im Göttinger Tierheim warten momentan 15 Hunde, 35 Katzen und auch Kleintiere auf ein neues Zuhause. In der Rubrik „Zuhause gesucht" stellen wir die Heimtiere vor.

Rasse: Mischling

Farbe: hellbraun

Alter: 18 Monate

Geschlecht: weiblich

Größe: circa 40 cm

Eigenschaften: Die kleine Leva ist circa 18 Monate alt und wurde in Kroatien als Fundhund aufgegriffen und nach Deutschland gebracht. Besonders niedlich an der kleinen Leva: Ihre putzige Schiefschnauze, die ihr einen ganz besonderen Charme verleiht. Hat die kleine Mischlingshündin erst einmal Vertrauen gefasst, ist sie sehr verspielt, anhänglich, agil und durchweg freundlich. Sie kann problemlos zu anderen Hunden vermittelt werden. Leva ist geimpft, entwurmt, kastriert und gechipt. Sie könnte sicherlich in eine Familie mit Kindern umziehen.

Kontakt: Tierheim Göttingen

Tel.: 0551-61575 www.tierheim-goe.de

Besuchszeiten: Montag bis Freitag von 14 bis 16 Uhr, Samstag von 11.30 bis 13 Uhr.

Spenden: Sparkasse Göttingen IBAN: DE40 2605 0001 0000 0921 89 BIC: NOLADE21GOE

Rubriklistenbild: © mel